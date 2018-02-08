台女網選手聯邦盃不敵泰國

網球女將李珮琪在新德里舉行的聯邦盃國際女網亞大區一級賽出戰泰國選手，以2比1獲勝。中央社記者康世人新德里攝 107年2月8日

（中央社記者康世人新德里8日專電）台灣女子網球選手，在新德里舉行的2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽，亞洲大洋洲區一級賽敗給南韓後，今天敗給泰國，明天將出戰實力堅強的日本。



中華隊8日首戰派出世界女網單打排名454的李珮琪，出戰排名502的泰國選手帕查玲（Patcharin Cheapchandej）。李珮琪首盤以4比6敗北，但第2盤回穩，以6比4與6比3拿下2、3盤。



李珮琪獲得首場勝利，也是台灣代表隊在賽事中的首勝。



女將許絜瑜接著出戰排名99的泰國一姐康坎（Luksika Kumkhum），以0比6、1比6，在第2場落敗。



隊中實力第2、全球排名384的李亞軒因為感冒，教練王思婷決定仍由昨天臨時搭檔的徐竫雯和李珮琪，迎戰康坎和世界女雙排名127的泰國女將普立普（Peangtarn Plipuech）。



泰國隊實力堅強，徐、李組合以5比7與2比6敗北。



總結今天3場賽事，台灣以1比2敗給泰國，戰績1勝5負，在B組中積分最低，明天將對上實力最強、戰績全勝的日本隊。



2018年聯邦盃（Fed Cup）國際女子團體網球錦標賽，亞洲大洋洲區一級賽事，從7日到10日在新德里舉行，台灣與日本、泰國、南韓分配在B組，哈薩克、中國、印度和香港在A組。1070208



