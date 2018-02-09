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風寒效應 主辦冬奧平昌還嫌太冷

發稿時間：2018/02/09 00:01

最新更新：2018/02/09 00:01

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（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）第23屆冬季奧運明天將於南韓平昌開幕，但因為氣溫太低，有運動員已表示不打算出席開幕式。英國廣播公司（BBC）報導，平昌的低溫，即使對冬奧而言可能都太冷了。

冬季奧運理所當然應該在低溫中進行，但是平昌究竟有多嚴寒，甚至對冬奧來說都太冷？讓慣於在雪地、冰面上運動的選手到社群網站上瑟瑟發抖抱怨？未來17天，選手和觀賽粉絲又將面對怎樣的挑戰？

BBC報導，根據南韓氣象廳的天氣預報，明天晚間8時開幕式的溫度大約在攝氏零下2度至零下5度，和平昌過去幾年的2月平均溫度0度差不多，雖然晚間可能會降到零下10度，不過沒有打破冬奧最低溫紀錄，也就是1994年挪威里利哈默（Lillehammer）冬奧的零下11度，甚至英國最近都有零下9度的紀錄，聽起來似乎沒什麼好怕的。

然而，平昌不僅是韓國最嚴寒的地區之一，也是地球上同緯度地區當中氣溫最低的，一切都是因為「風寒效應」。

風寒效應是風速與人體對外界溫度感覺的關係，風速越強，體感溫度越低。明天的平昌冬奧開幕式，在強風影響下，體感溫度是零下23度。當局已經提醒所有參賽者及觀眾注意保暖。

而低溫造成的另一影響是，平昌甚至不太下雪。

下雪有兩項條件，一是氣溫要夠低，二是空氣濕度要夠大。然而，在過於寒冷的天氣中，空氣會變得非常乾燥，不容易有水氣。

根據報導，平昌去年2月僅下雪7天，平均積雪深度6.3公分。也因此，冬奧當局這次出動了造雪機，大手筆花費440萬英鎊（約新台幣1.8億元）造雪。 平昌的超低體感溫度，甚至讓加拿大冰橇選手波伊爾（Kevin Boyer）也受不了。他說：「風最恐怖了。在選手村走一圈，簡直就是噩夢一場。」

波伊爾承認被平昌的低溫打敗，他說：「這蠻好笑的，我來自加拿大，總是說我們已經習慣寒冷，但這是從沒體驗過的寒冷。」

為了健康著想，義大利隊已經表示不會參加明天的開幕式，並且提醒選手要隨時活動身體。澳洲的自由式滑雪選手拉斯拉（Lydia Lassila）不想在比賽前出差錯，甚至放棄了舉國旗入場的機會。

美國隊則是出動了特殊的發熱外套，英國隊也對服裝的保暖機能下了一番工夫。英國今年派出59名選手參加平昌冬奧，是史上最大陣容。

雖然根據規定，若是溫度低於零下20度，滑雪比賽必須暫停，但這不包括體感溫度。過去幾屆冬奧，比賽曾經因為風太強、雪太大，或是霧太大而延後舉行，但從來沒因為太冷而延後。1070208

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