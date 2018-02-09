湖人以克拉克森換湯瑪斯 有利爭取詹姆斯

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）根據ESPN報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人今天將後衛克拉克森與前鋒南斯二世交易到克里夫蘭騎士，換得後衛湯瑪斯與前鋒佛萊，這項交易並可能為爭取騎士巨星詹姆斯埋下伏筆。



美聯社也報導，知道內情的消息人士已透露此一消息，但表示兩隊尚須獲NBA批准才能完成這項交易。



除了以克拉克森（Jordan Clarkson）和南斯二世（Larry Nance Jr.）交換湯瑪斯（Isaiah Thomas）和佛萊（Channing Frye）外，湖人也將由騎士取得一個首輪選秀權。



據報導，湯瑪斯昨晚曾說，他厭倦了被交易，希望留在騎士，但由於他的防守有問題，加上投籃命中率下滑到36.1%，終難逃遭交易。



湯瑪斯上季效力波士頓塞爾蒂克時，每場平均拿下28.9分，本季卻減半到14.7分。他上個球季末因傷錯過季後賽，本季在騎士前36場比賽也未能上場，傷癒歸隊後一直表現不穩，如今只打了15場比賽又要離開。



克拉克森本季每場比賽平均拿下14.5分，投籃命中率為45%。



ESPN報導，湖人這項交易在策略上頗有深意，如今球隊在今年夏季的薪資空間估計將增加到4690萬美元，可能可以提供肥約爭取巨星詹姆斯（LeBron James）或是奧克拉荷馬雷霆明星前鋒喬治（Paul George），若是他們有意離開如今球隊。（譯者：林治平）1070209