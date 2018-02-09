NBA湖人等一顆巨星 爭取詹皇意味濃

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人在截止日前做出重磅交易，清出薪資空間，法新社報導，湖人可能在為季後爭取「詹皇」詹姆斯鋪路。湖人總裁魔術強森表示，期待網羅一顆超級巨星。



湖人隊今天證實與騎士之間的這筆交易，從騎士迎來後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）與前鋒佛萊（Channing Frye），並將後衛克拉克森（Jordan Clarkson）、前鋒南斯二世（Larry Nance Jr.）送到騎士。



此外，湖人還能得到騎士2018年受保護的首輪選秀權，最重要的是，湖人透過這次交易能夠清出薪資空間，爭取巨星詹姆斯（LeBron James）加盟。詹姆斯目前效力騎士，季後將成為自由球員。



湖人鎖定的大咖還包括奧克拉荷馬雷霆明星前鋒喬治（Paul George），這次清出薪資空間之後也有本錢向喬治招手。



湖人總裁魔術強森（Earvin "Magic" Johnson）向記者表示，這筆交易是湖人邁向重建之路的重要一步。魔術強森說：「嘿，為了湖人的現在與未來，我們必須要做出這筆交易。」



魔術強森補充：「我在這裡是為了使球隊保持彈性，以便將來有一天可以迎接一顆超級巨星到來，與我們年輕的主力搭配。」



路透社報導，騎士總經理阿特曼（Koby Altman）在記者會上表示，這次交易補進後衛克拉克森、前鋒南斯二世，這兩人「為球隊的攻守兩端增添了活力、能量與耐力」。



阿特曼說：「這次交易同時也反映我們的承諾，為了球隊在現在與未來能夠持續進化、保持最高競爭力，以此目標補強陣容。」



湯瑪斯本季為騎士每場平均得14.7分，他表示希望留在騎士，但據報導由於他的防守有問題，加上投籃命中率下滑到36.1%，使他與騎士隊友之間關係不佳。



湯瑪斯昨天說：「我厭倦了被交易，這不是好事，我只希望去我想去的地方。我喜歡這裡，交易不在我的計畫中，我絕對想要留下來，我們在這裡有機會拿下總冠軍，我希望是球隊的一部分。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070209