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騎士重量級交易 用名將換球隊競爭力

發稿時間：2018/02/09 14:13

最新更新：2018/02/09 15:01

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NBA騎士隊用球星湯瑪斯、佛萊及選秀首輪權，換回克拉克森（前）及南斯（後）兩名新生代好手。（圖取自騎士隊官網www.nba.com/cavaliers）NBA騎士隊用球星湯瑪斯、佛萊及選秀首輪權，換回克拉克森（前）及南斯（後）兩名新生代好手。（圖取自騎士隊官網www.nba.com/cavaliers）

（中央社記者李晉緯台北9日電）擁有眾多球星的NBA騎士隊遲未產生良好化學效應，在交易大限前做出幾筆重量級交易，送出湯瑪斯、韋德、羅斯等名將，換回克拉克森、希爾等潛力好手，讓球隊變得更具競爭力。

騎士除鎮隊之寶詹姆斯（LeBron James）外，本季還有湯瑪斯（Isaiah Thomas）、韋德（Dwyane Wade）、羅斯（Derrick Rose）等一票明星在隊上，但這些球星受傷勢、年紀等影響，讓身手不如過往，也難與其他隊友產生良好化學效應。

目前騎士雖仍以31勝22負排在東區第3，但近期7勝10負表現不符期待，讓球團不得不大刀闊斧，希望透過交易換回適合球隊的球員，維持球隊在聯盟的競爭力。

在與洛杉磯湖人隊的交易中，騎士用湯瑪斯（Isaiah Thomas）、佛萊（Channing Frye）及選秀首輪權，換回克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance）兩名新生代好手；並將韋德（Dwyane Wade）送回他的老東家邁阿密熱火，換回第2輪選秀權。

此外，騎士開啟3方交易，將尚波特（Iman Shumpert）送到沙加緬度國王隊，羅斯（Derrick Rose）、克勞德（Jae Crowder）送到猶他爵士隊，送出第2輪選秀權給熱火，換回爵士的胡德（Rodney Hood）和國王的希爾（George Hill）。

騎士這幾筆重大交易，騎士用厄文（Kyrie Irving）換來的湯瑪斯，本季因傷缺席不少比賽，至今只打了15場，平均可有14.7分，但他在場上的正負值是-134，令人不敢恭維，用他換回克拉克森、南斯，騎士除可甩開傷兵疑慮，球隊體質也將變得更有活力，防守上也會更為堅強。

而3方交易送出的球員，外線命中率都在低檔徘徊，最準的克勞德命中率僅32.8%，尚波特、羅斯更分別低到26.9%、25%，但從這筆交易獲得的希爾本季三分球命中率達45.3%，胡德也有38.9%的水準，加上兩人的防守都有一定水平，這讓騎士的外圍投射、防守能力因此獲得升級。

至於早早「告白」，希望回到熱火退休的韋德，本季平均得11.2分，是生涯最差的表現，騎士送他回熱火換回選秀權，除有成人之美，也為球隊換取未來，達到讓韋德和騎士雙贏的局面。（編輯：張銘坤）1070209

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