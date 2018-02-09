與萊里盡釋前嫌 韋德回熱火退休

（中央社記者李晉緯台北9日電）從熱火展開NBA生涯的韋德，曾因球隊未開高薪續約，與總裁萊里產生心結，並憤而離開待了13季的熱火，但在前經紀人的葬禮上，韋德與萊里用一個擁抱化解恩怨，在退休前回到熟悉的熱火。



美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊在交易截止前，將韋德（Dwyane Wade）送到邁阿密熱火隊，換回1個第2輪選秀權，讓韋德回到生涯起點退休的夢想得以實現。



熱火以首輪第5順位選入韋德後，他2003年球季開始連續效力熱火13個球季，期間3度幫熱火奪冠，其中兩座總冠軍是他在2011球季、2012球季，和詹姆斯（LeBron James）攜手完成的2連霸。



在詹姆斯回歸騎士後，2015年球季韋德憑一己之力，率熱火打進季後賽，但熱火未因此提出高價與他續約，讓他決定跳脫合約，在2016年球季返回家鄉芝加哥加入公牛隊，2017年球季到騎士與詹姆斯重逢，今天透過交易回到熱火。



韋德為熱火拿下3次總冠軍，2006年球季還是總冠軍戰最有價值球員（MVP），兩度入選年度第1隊、12次入選明星賽，是實力、人氣都極具份量的指標球員，但熱火與他合作13個球季後，考量他開出的條件、他的年紀與球隊重建的方向等因素，未開高價與他續約，讓他和熱火總裁萊里（Pat Riley）種下心結。



但事過境遷，之後韋德曾釋出訊息，表示希望回到生涯起點熱火退休，這個心願在他的前經紀人湯瑪斯（Henry Thomas）的葬禮上，有了重大的進展。



上個月過世的湯瑪斯曾是韋德、熱火隊長哈斯勒姆（Udonis Haslem）、波許（Chris Bosh）等球員的經紀人，同時他也和熱火有良好的關係，這讓韋德和萊里等人都出席了他的葬禮。



在湯瑪斯的葬禮中，韋德和萊里以一個擁抱打開兩人的心結，幾週之後韋德也如願回到熱火，哈斯勒姆接受美聯社訪問時對此表示，「湯瑪斯至今仍在做他的工作。」



韋德則說：「那個擁抱十分真切，且正是我們唯一需要的」，他提到，「在那個擁抱後，我感覺一切都變好了，所有的事就像沒發生過一樣。」



韋德本季平均11.2分、3.5助攻、3.9籃板，與生涯平均22.7分、5.6助攻、4.8籃板數據相比遜色不少，但能回到生涯起點退休，對韋德、熱火都別具意義。（編輯：張銘坤）1070209