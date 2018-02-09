擲硬幣選冬奧掌旗官 美非裔名將控歧視

（中央社南韓平昌9日綜合外電報導）美國奧林匹克委員會以擲硬幣方式，選出平昌冬季奧運今晚開幕式掌旗官。輸掉掌旗機會的非裔競速滑冰4面奧運獎牌得主戴維斯大表不滿，認為決選過程存在種族歧視。



法新社報導，戴維斯（Shani Davis）是平昌冬奧美國代表隊中，奪牌紀錄最輝煌的選手。但美國奧會任命的掌旗官是雪橇選手哈姆林（Erin Hamlin）。



美國8個冬季運動項目協會各選出一位代表投票表決，但在戴維斯和首位在雪橇單人項目奪牌的美國選手哈姆林間，陷入僵局，兩人都獲得4票支持。



最終，以擲硬幣方式，決定由哈姆林出線。



戴維斯曾兩度奪下冬奧競速滑冰男子1000公尺金牌，他對選出掌旗官的方式表達異議，還直指這起事件發生在美國的黑人歷史月（Black History Month）。



戴維斯推文說：「我是個美國人。當我2010年贏得1000公尺冠軍時，成為第一個連續兩屆在這個項目奪金的美國人。@美國隊無恥地丟硬幣決定它2018年的掌旗官。」



「沒問題。我可以等到2022年。#黑人歷史月2018 #平昌2018。」



美國奧會發言人瓊斯（Mark Jones）在記者會上說：「美國隊掌旗官是經由運動員全程主導的嚴密選拔程序決定。」



「一如往年，有許多傑出的候選人競逐今年的榮耀。我們期待看到4屆奧運老將哈姆林率領我們的代表隊，參加2018平昌冬奧開幕式。」（譯者：陳妍君/核稿：徐崇哲）1070209