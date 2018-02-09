亞錦賽帶傷奪銀 黃亭茵獲亞運參賽權

台灣自由車女將黃亭茵（右）9日在2018年亞洲自由車錦標賽菁英女子公路個人計時賽中奪下銀牌，也成功獲得雅加達亞運參賽資格。（黃亭茵提供）中央社記者李晉緯傳真 107年2月9日

（中央社記者李晉緯台北9日電）台灣自由車女將黃亭茵去年在義大利比賽時摔車受傷仍未痊癒，但她與傷共存、試著將影響降到最低，今天撐過比賽最後3公里右膝疼痛的不適，最後拿下銀牌及亞運參賽權。



亞洲自由車錦標賽6日起在緬甸進行，台灣「粉紅小鋼砲」黃亭茵今天在個人公路計時賽，以31分53秒084排在韓國選手之後，拿下女子菁英組銀牌，並以此獲得2018年雅加達/巨港亞洲運動會門票。



黃亭茵在2017年赴義大利比賽，當時在一個下坡路段受前方車禍影響，以時速50公里摔車而傷到脊椎，事後雖曾做X光檢查，但因為骨頭沒有裂開，所以繼續留在義大利，兩個月後才回台灣治療，因此延誤了調養的最佳時機，身體狀況直到全國運動會前才有明顯好轉。



黃亭茵表示，這段時間因為受傷，讓兩腿無法正常施力，「這對我打擊很大」，因為成績拉不上來，急於有所表現卻苦無對策，讓心情一直都不好，不安的心也無法專心訓練，直到全運後才因為長輩的鼓勵慢慢想通，「謝謝教練、隊友這段時間一直體諒我、鼓勵我，也謝謝贊助商和申騰美利達車隊一直以來的後勤支援，始終不斷的支持我」。



這次亞錦賽賽道長11公里，選手需完成來、回共22公里的賽程，黃亭茵表示，今天賽道路面顛簸，也有上下起伏，實在不太好掌握，她只能隨機應變、試著保持自己的節奏，並看著目標努力往前騎。



進到終點後，黃亭茵不敢鬆懈，留在終點一邊推算參賽者的成績，一邊聽大會的廣播做確認，「當時我只希望能擠進前4名好拿下亞運門票」，後來選手們陸續進到終點，成績也一一確定，黃亭茵的名次逐步往前，最後確定拿下銀牌，並能以此進軍亞運。



過去黃亭茵曾參加里約奧運和廣州、仁川兩次亞運，並在2014年獲得兩面亞運銅牌，這次能夠再度前進亞運，黃亭茵因怕壓力影響表現而不願預設目標，「拚奧運門票時我最放鬆、表現也最好，這讓我知道最大的敵人就是自己」，所以亞運只管全力以赴，「相信只要努力騎，自然會有收穫」。（編輯：方沛清）1070209



