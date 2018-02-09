/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
>rss

轉到湖人掌球權 湯瑪斯盼展小刺客風采

發稿時間：2018/02/09 19:27

最新更新：2018/02/09 19:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北9日電）過去在塞爾提克時期大殺四方的湯瑪斯，本季在以詹姆斯為核心的騎士表現下滑，轉到「星光」不如騎士的湖人後，習慣掌控球權的他可望要回球權，讓他「小刺客」的風采重現江湖。

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊趕在交易大限前，用湯瑪斯（Isaiah Thomas）連同佛萊（Channing Frye）和首輪選秀權，向洛杉磯湖人隊換回克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance）。

身高僅約175公分的湯瑪斯（Isaiah Thomas），過去善於利用他飛快的速度突破對手防線，再選擇自己攻擊籃框，或是將球傳給隊友進攻，這種「一球在手」的打法，讓他上季在塞爾提克場場先發，並靠著4成63的高水準命中率，提供球隊每場比賽平均28.9分的火力。

但在轉隊到騎士後，先是因為養傷缺陣好一段時間，回到場上後又因為詹姆斯（LeBron James）長時間掌控球權，讓他無法像過去展現速度、切入的優勢，在15場比賽中，只有平均14.7分、4.5助攻、2.1籃板的表現。

這次被騎士交易到湖人，隊上除老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）、新秀好手波爾（LiAngelo Ball）外，其他隊友「星光」普遍不如湯瑪斯，讓他有機會要回控球時間，並找回他熟悉且具優勢的打法，讓球迷再度欣賞到他「小刺客」的驚人爆發力。

湯瑪斯在2011年球季選秀會中，於當年最後一個順位才被沙加緬度國王隊選上，驚險擠進NBA窄門，但在菜鳥年入選年度新秀第2隊，展現超乎預期的水準。

之後湯瑪斯一度待過鳳凰城太陽隊，在被換到波士頓塞爾提克隊後，才開始在NBA發光發熱，除兩度入選年度第2隊，也兩度入選明星賽。

2016年湯瑪斯在塞爾提克大爆發，不斷改寫個人單場最高得分的紀錄，在當年的12月30日，塞爾提克主場迎戰邁阿密熱火一役砍下52分，是生涯單場得分的最高紀錄，該季他成為隊史首位連續41場比賽得分超過20分的球員，並在2017年5月2日，塞爾提克對上華盛頓巫師之戰下53分，創下他在季後賽單場最高得分紀錄。

之後湯瑪斯因為臀傷缺席接下來所有賽事，季外因為騎士當時的主力後衛厄文（Kyrie Irving）不願再當詹姆斯副手，讓湯瑪斯、厄文透過交易互換東家。（編輯：方沛清）1070209

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP