轉到湖人掌球權 湯瑪斯盼展小刺客風采

（中央社記者李晉緯台北9日電）過去在塞爾提克時期大殺四方的湯瑪斯，本季在以詹姆斯為核心的騎士表現下滑，轉到「星光」不如騎士的湖人後，習慣掌控球權的他可望要回球權，讓他「小刺客」的風采重現江湖。



美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊趕在交易大限前，用湯瑪斯（Isaiah Thomas）連同佛萊（Channing Frye）和首輪選秀權，向洛杉磯湖人隊換回克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance）。



身高僅約175公分的湯瑪斯（Isaiah Thomas），過去善於利用他飛快的速度突破對手防線，再選擇自己攻擊籃框，或是將球傳給隊友進攻，這種「一球在手」的打法，讓他上季在塞爾提克場場先發，並靠著4成63的高水準命中率，提供球隊每場比賽平均28.9分的火力。



但在轉隊到騎士後，先是因為養傷缺陣好一段時間，回到場上後又因為詹姆斯（LeBron James）長時間掌控球權，讓他無法像過去展現速度、切入的優勢，在15場比賽中，只有平均14.7分、4.5助攻、2.1籃板的表現。



這次被騎士交易到湖人，隊上除老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）、新秀好手波爾（LiAngelo Ball）外，其他隊友「星光」普遍不如湯瑪斯，讓他有機會要回控球時間，並找回他熟悉且具優勢的打法，讓球迷再度欣賞到他「小刺客」的驚人爆發力。



湯瑪斯在2011年球季選秀會中，於當年最後一個順位才被沙加緬度國王隊選上，驚險擠進NBA窄門，但在菜鳥年入選年度新秀第2隊，展現超乎預期的水準。



之後湯瑪斯一度待過鳳凰城太陽隊，在被換到波士頓塞爾提克隊後，才開始在NBA發光發熱，除兩度入選年度第2隊，也兩度入選明星賽。



2016年湯瑪斯在塞爾提克大爆發，不斷改寫個人單場最高得分的紀錄，在當年的12月30日，塞爾提克主場迎戰邁阿密熱火一役砍下52分，是生涯單場得分的最高紀錄，該季他成為隊史首位連續41場比賽得分超過20分的球員，並在2017年5月2日，塞爾提克對上華盛頓巫師之戰下53分，創下他在季後賽單場最高得分紀錄。



之後湯瑪斯因為臀傷缺席接下來所有賽事，季外因為騎士當時的主力後衛厄文（Kyrie Irving）不願再當詹姆斯副手，讓湯瑪斯、厄文透過交易互換東家。（編輯：方沛清）1070209