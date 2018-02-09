大專聯賽文化提前晉4強 9日再勝大同

（中央社記者謝靜雯台北9日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽，文化大學昨天提前確定晉級4強，今天與大同學院交手，採用投手車輪戰，前後6任投手聯手壓制，加上打線發揮，終場以8比1拿下勝利。



文化大學昨天沒有安排賽程，但因為國立體大與台北市立大學昨天比賽以5比5握手言和，比較積分後，文化大學確定提前拿下4強賽門票。



文化今天與大同在天母棒球場交手，文化首局就有攻勢，劉致榮、戴云真接連二壘打，再靠著接連保送、安打、失誤，開賽就拿下3分，3、4兩局再各添1分，拉開領先差距，8局打完文化8比0領先，大同9局靠著保送、失誤、滾地球拿下唯一1分。



文化今天採用投手車輪戰，先發投手林瑋滐投2局被敲1支安打，投出1次三振，3局開始啟用牛棚，游凱程、朱育霖、林浩吉、王尉永、陽杰恩依序登板投球，僅陽杰恩失掉分數，沒讓大同有反攻機會。



目前除文化外，開南大學、台灣體大也已經晉級4強，最後一張4強門票要看明天比賽戰況，大同明天將與遠東科大交手，若大同拿下勝利，就可順利晉級，若大同輸球，就要看第2場台灣體大與國立體大的戰況，若大同輸球、國體也吞敗，則遠東晉級，若大同輸球、國體拿勝，則由國體晉級4強。（編輯：卞金峰）1070209