連德安任掌旗官 中華隊平昌冬奧帥氣進場

（中央社記者李晉緯台北9日綜合報導）平昌冬奧今天開幕，台灣選手共4人獲得參賽權，中華隊隊職員身穿藍色外套、黑色長褲，隨掌旗官連德安帥氣進場。



第23屆冬季奧林匹克運動會在韓國平昌舉行，在開幕式擔任中華隊掌旗官的，是生涯第二次參加冬奧的雪橇好手連德安。



除了連德安以外，台灣這次還有黃郁婷獲得競速滑冰女子1500公尺、1000公尺、500公尺共3個參賽權，宋青陽獲得競速滑冰男子500公尺參賽權，戴瑋麟則替補參加競速滑冰男子1500公尺。



在出發前的授旗典禮，連德安表示，會在冬奧開幕式「開心得大力揮舞我們的會旗」。他今天果然在開幕式時，帥氣帶領中華隊隊職員進場。



排在第76順位進場的中華隊，隊職員們雖然因為天氣寒冷而不時搓著雙手取暖，但也不斷開心地揮舞著小會旗，黃郁婷甜美的笑容更被鏡頭清楚捕捉下來。



開幕式後，黃郁婷在個人官方粉絲頁上表示，真的很冷，好險身上藏了很多暖暖包，所以一直到看完節目都很溫暖，開幕最興奮的，應該就是看到金妍兒點聖火，雖然離超級遠，但還是很興奮。



花蓮6日發生地震，連德安日前參加選手村升旗儀式後，也表達對災情的關切，在個人官方粉絲頁上表示，升旗儀式很激勵，期待這個力量能幻化成祝福傳達回台灣給受地震影響的台灣朋友，度過這個艱難的時刻。（編輯：管中維）1070209