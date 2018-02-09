南北韓共同入場 平昌冬奧政治味濃

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）2018平昌冬奧開幕典禮今晚盛大舉行，南北韓高層與美日中等國領袖齊聚一堂，兩韓選手持統一旗共同入場，為期17天的冬奧首日充滿濃厚的政治氣息。



平昌冬奧開幕儀式上，南北韓代表團共持朝鮮半島統一旗入場，引起一陣掌聲。南韓的雪車選手元允宗和女子冰上曲棍球南北韓聯隊北韓選手黃忠琴（音）擔任旗手，率領兩韓的運動員隊伍入場。



貴賓席上，南韓總統文在寅伉儷背後，是北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南和北韓領導人金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正。透過實況直播，南韓政府以南北韓共聚一堂的影像，向全球傳播平昌冬奧是「和平奧運」。



點燃聖火的是溫哥華冬奧女子花式滑冰金牌得主金妍兒。她在滑冰台展現優雅舞姿，由女子冰上曲棍球南北韓聯隊的兩韓選手手中接過火炬，點在冰塊模型上，由象徵漢城奧運到平昌冬奧已經30年的30個鋼圈，延伸至聖火台點燃聖火，場面壯觀。



平昌經歷3次申奧，於2011年7月在南非舉行的國際奧會大會獲得2018年冬奧的主辦權。繼1988年漢城奧運後，全球體育盛事時隔30年再度於南韓舉行。



南韓也是繼法國、德國、義大利、日本之後，第5個舉辦過夏季與冬季奧運、世界盃足球、世界田徑錦標賽等4大體育盛事的國家。



平昌冬奧為歷屆規模最大的冬季奧運，來自92國的2920名選手參賽，角逐102面金牌。



本屆冬奧在運動競技下，充滿政治氣息。南韓舉辦冬奧的焦點，是進行核試與發射洲際彈道飛彈的北韓，同意派出22名選手參加5項賽事，並同意組兩韓聯隊參賽及派出高層代表團。1070209