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平昌冬奧嚴寒何懼 東加掌旗官赤膊進場

發稿時間：2018/02/09 23:41

最新更新：2018/02/09 23:52

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平昌冬奧9日在零下低溫登場，東加王國越野滑雪運動員陶法托法打破諾言，再度袒胸掌旗進入體育場。（共同社提供）平昌冬奧9日在零下低溫登場，東加王國越野滑雪運動員陶法托法打破諾言，再度袒胸掌旗進入體育場。（共同社提供）

（中央社平昌9日綜合外電報導）平昌冬奧今天在嚴寒的零下低溫登場，東加王國越野滑雪運動員陶法托法打破諾言，再度袒胸掌旗進入體育場，搶盡全場風頭。

2016年里約奧運時，34歲的陶法托法（Pita Taufatofua）擔任東加王國掌旗官，坦露抹油上身進場，猛男形象引起不小轟動。

陶法托法原為跆拳道選手，但在本屆冬奧將腳踩一副滑雪板出戰。法新社報導，因平昌冬奧有望成為歷來最寒冷的奧運之一，陶法托法先前才表示，將在開幕晚會上乖乖穿好衣服。

但陶法托法這回步入體育場時，再度赤裸油光發亮的上身，並僅著傳統男性草裙（ta'ovala）。他使矛般的揮動東加國旗之際，肌肉起伏清晰可見。

陶法托法自稱是海灘愛好者，上回裸身亮相里約時，在網上一炮而紅，不僅在推特上掀起4千500萬條貼文討論，而後還獲得國際談話節目通告和其他可以大撈一筆的機會。

陶法托法今天袒胸露背的勇敢演出，可望將進一步打響個人知名度；同時，南北兩韓代表聯合進場，作為主辦單位口中「和平奧運」的象徵。（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070209

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