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騎士大換血 詹皇滿意讚球隊更年輕了

發稿時間：2018/02/10 11:56

最新更新：2018/02/10 11:56

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士趕在交易大限前大換血，盼補強戰力扭轉本季頹勢，球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天歡迎新成員的到來，表示球隊變得更有「年輕活力」。

法新社報導，騎士昨天大幅重整球員名單，一口氣送走6名球員，換來4名新血，引發外界強烈關注。

騎士在這場規模最大的交易中，除了拿出第一輪選秀權，還將後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）和佛萊（Channing Frye）送到洛杉磯湖人，自己則換來克拉克森（Jordan Clarkson）和南斯二世（Larry Nance Jr.）。

克拉克森和南斯二世都是25歲，為騎士注入更多年輕活力。

此外，騎士也從猶太爵士換來25歲的胡德（Rodney Hood），及從沙加緬度國王換來31歲控衛希爾（George Hill）。詹姆斯今天在騎士出戰亞特蘭大老鷹前受訪，對這場重量級交易表達支持。

詹姆斯告訴記者：「我覺得我們球隊變得更年輕，也更有活力，在射籃戰力上也加分不少，所以我們得再看看大家協調的情況如何。」

「我喜歡球隊注入新血，讓這些人儘快融入球隊是我的責任。」（譯者：周莉芳/核稿：盧映孜）1070210

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