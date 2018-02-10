高中木棒聯賽 麥寮失誤輸西苑16強止步

高中棒球聯賽木棒組16強賽，麥寮高中10日與西苑高中交手，守備失誤造成重傷害，加上打線無法突破，以3比5吞敗，連3屆16強止步。中央社記者謝靜雯攝 107年2月10日

（中央社記者謝靜雯嘉義10日電）高中棒球聯賽木棒組16強賽，麥寮高中最有信心的守備，關鍵戰役出狀況，今天與西苑高中交手，守備失誤造成重傷害，加上打線無法突破，以3比5吞敗，連3屆16強止步。



雲林縣麥寮高中今天賽前16強賽戰績2敗，今天與台中市西苑高中交手，兩隊3局上半打完，麥寮3比1領先，3局下半麥寮守備出狀況，1人出局後先接連被敲2支安打，接著林瑞鈞右外野安打，造成麥寮守備失誤，一口氣失掉兩分，接著再被敲安打掉分，讓出領先優勢，是影響比賽勝負的關鍵。



麥寮先發投手郭子銓，今天總計投7.2局被敲10支安打，投出5次三振，失掉5分（3分責失分）；麥寮總教練董啟惠表示，先發投手表現不差，但守備沒有幫忙，「感覺會讓他有點失志」，3局內野的隱形失誤和外野的失誤，都是重傷害。



董啟惠表示，守備算是麥寮較有信心的部分，木棒聯賽前兩個階段比賽，球員表現也都很正常，「小朋友的棒球就是這樣，還是要看臨場，失誤太多很可惜，只能回去再練」。



麥寮16強賽吞下3連敗、無緣晉級，連3屆木棒聯賽都在16強止步，董啟惠表示，「大家也都辛苦了，一路打到這邊」，接下來球隊會先休息，過年後積極備戰國內選拔賽王貞治盃和玉山盃青棒賽，也點名陣中投手郭子銓、朱添明和郭定泓，很有機會可以拚國手資歷。（編輯：李錫璋）1070210