詹皇繳大三元柯佛連飆三分彈 騎士獵鷹

（中央社亞特蘭大9日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士「小皇帝」今天連續第2場繳出「大三元」，隊友柯佛面對老東家也毫不手軟，接連投出三分球，助隊以123比107擊敗亞特蘭大老鷹，踢館成功。



路透社報導，詹姆斯（LeBron James）繳22分、12籃板和17助攻，柯佛（Kyle Korver）則飆出個人本季新高30分，其中包括7記三分彈。



這是詹姆斯本季第10次大三元，17助攻也追平生涯單場最高紀錄。



騎士昨天趕在交易大限前重整球員名單，一口氣送走湯瑪斯（Isaiah Thomas）、韋德（Dwyane Wade）、羅斯（Derrick Rose）、克勞德（Jae Crowder）、尚波特（Iman Shumpert）和佛萊（Channing Frye）6人，換來克拉克森（Jordan Clarkson）、南斯二世（Larry Nance Jr.）、希爾（George Hill）和胡德（Rodney Hood）4名新血。



這4名新援今天都沒有上場，但騎士在詹姆斯和柯佛的加持下，對付老鷹綽綽有餘。



第3節倒數不到3分鐘時，騎士以83比80小幅領先，接著柯佛大爆發。他在第3節最後2分21秒投出4顆三分球，助騎士擴大領先幅度，以97比82進入第4節。



柯佛曾在老鷹打滾5個球季，2015年助隊挺進NBA東區冠軍賽。（譯者：周莉芳/核稿：盧映孜）1070210