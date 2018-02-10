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高中木棒聯賽 成德PK勝西苑再闖8強

發稿時間：2018/02/10 17:33

最新更新：2018/02/10 18:01

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高中棒球聯賽木棒組賽程持續，新竹市成德高中（圖）10日在PK戰中靠著隊員陳聖平關鍵安打，以4比0擊敗西苑高中，名列分組第一直接晉級8強，球員場中開心慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年2月10日高中棒球聯賽木棒組賽程持續，新竹市成德高中（圖）10日在PK戰中靠著隊員陳聖平關鍵安打，以4比0擊敗西苑高中，名列分組第一直接晉級8強，球員場中開心慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年2月10日

（中央社記者謝靜雯嘉義10日電）高中棒球聯賽木棒組16強賽，成德高中今天與南英商工交手，牛棚沒能穩守，以4比6吞敗，接著在PK加賽中靠著陳聖平關鍵安打，以4比0擊敗西苑高中，再闖8強。

新竹市成德高中今天賽前16強賽連拿2勝，今天與台南市南英商工比賽，7局打完取得2比1領先，8局壓上球隊「守護神」陳聖平，但陳聖平控球出狀況，接連保送、被敲安打，面對南英中心打線郭天信，被敲出深遠三壘打，一口氣失掉2分，讓南英翻轉戰局，南英抓準機會搶分，單局總計攻下5分、奠定勝基。

成德以4比6輸給南英，與16強賽同組的南英、台中市西苑高中戰績皆為2勝1敗，3隊都確定晉級12強賽，但需PK決定分組第一名，分組第一名可直接晉級8強。

PK戰成德抽到種子籤，南英與西苑先分勝負，勝隊再與成德交手，西苑PK戰以1比0擊敗南英，接著與成德PK戰，成德陳聖平滿壘時敲出關鍵二壘打，造成對手守備失誤，一口氣替球隊送回3分，成德PK戰終場以4比0拿勝，以分組第一直接晉級8強。

成德總教練陳同霆表示，與南英的比賽很可惜，但也不斷鼓勵選手接著的PK戰要把實力表現出來，選手關鍵時刻不手軟，繼102學年度後，再度闖進8強。

成德102學年度打出隊史木棒聯賽最佳成績第7名，前兩屆都在12強止步，陳同霆表示，「目前為止球員都有做到教練團的要求，投打都有表現，目標再創隊史最佳成績」。

近年成德實力提升，陳同霆表示，過去陣中都只會有一個較突出的投手，今年有3、4名不錯的投手，投手戰力整齊是可以打進8強的關鍵。（編輯：李錫璋）1070210

高中棒球聯賽木棒組賽程持續，新竹市成德高中10日在PK戰中靠著隊員陳聖平關鍵安打獲勝，確定闖進8強。圖為成德跑者得分後與隊友開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝　107年2月10日高中棒球聯賽木棒組賽程持續，新竹市成德高中10日在PK戰中靠著隊員陳聖平關鍵安打獲勝，確定闖進8強。圖為成德跑者得分後與隊友開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝　107年2月10日
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