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台灣球迷飛美會卡特 助秀空中接力灌籃[影]

發稿時間：2018/02/10 19:38

最新更新：2018/02/10 19:57

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一名台灣球迷遠赴美國，觀看偶像卡特的比賽，他特製的海報吸引球團注意，安排和卡特做近距離接觸。（圖取自NBA國王隊臉書 www.facebook.com）一名台灣球迷遠赴美國，觀看偶像卡特的比賽，他特製的海報吸引球團注意，安排和卡特做近距離接觸。（圖取自NBA國王隊臉書 www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北10日綜合報導）一名台灣球迷遠赴美國，觀看偶像卡特（Vince Carter）的比賽，他特製的海報吸引球團注意，安排和卡特做近距離接觸，還因此替卡特餵球，讓卡特秀了一記「空中接力灌籃」。

日前在美國職籃NBA沙加緬度國王隊迎戰金州勇士隊的比賽中，一名台灣球迷穿卡特15號的國王隊球衣，坐在觀眾席高舉加油海報，海報上寫著「你能幫我吸引卡特的注意嗎？」，成功吸引轉播單位注意，把鏡頭停在他身上。

有了轉播的助陣，國王球團在球隊迎戰公牛的比賽注意到這名台灣球迷，因此決定讓他一圓美夢，國王隊今天在臉書（facebook）發文，放上近1分鐘的短片，介紹這名台灣球迷的圓夢記。

影片中提到，這名台灣球迷2001年開始成為卡特的粉絲，飛了13個小時只為了見到卡特，並介紹這名台灣球迷的自製海報，上面印了台灣、美國的國旗和卡特的英姿，並寫下「我明天要離開美國了」、「17年、6500英里，只為了卡特」、「我可以跟你合照嗎？」

影片中，這名台灣球迷參與卡特的訓練，這是他首次見到卡特，只見這名台灣球迷和卡特握手，卡特還為這名台灣球迷在球鞋、球衣上簽名。

除了簽名外，國王還準備了更大的驚喜給這名台灣球迷，球團邀請這名台灣球迷在卡特訓練時幫卡特餵球，最後並以一個讓人難忘的「空中接力灌籃」（Alley-Oop）為這次邂逅劃下完美句點。

在這次的近距離接觸結束後，卡特親切的與這名台灣球迷擁抱，這讓這名台灣球迷開心得表示：「我無法形容現在的心情，這一切真的很不可思議，能見到卡特是我的榮幸。」（編輯：方沛清）1070210

Vince Carter Meets Super Fan

Fan travels 6500 miles to throw VC the alley-oop of a lifetime 🙌

Sacramento Kings 貼上了 2018年2月9日

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