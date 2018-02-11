平昌冬奧籌委會證實遇駭 拒洩攻擊源頭

平昌冬季奧運主辦單位11日證實，開幕式期間淪為網路攻擊的受害者，但他們拒絕透露攻擊源頭。圖為平昌冬奧9日開幕式。（檔案照片／韓聯社提供）

（中央社平昌11日綜合外電報導）平昌冬季奧運主辦單位今天證實，這場運動盛會在9日開幕式期間淪為網路攻擊的受害者，但他們拒絕透露攻擊源頭。



路透社報導，平昌冬奧系統兩天前遭駭客攻擊，包括網路和電視服務都受到影響，但主辦單位表示，這波攻擊並未危及任何重要運作。



國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）說：「維持安全運作是我們的目標。」



「我們將不對此置評。這是我們正在著手處理的問題之一。我們致力確保系統安全，它們目前安全無虞。」



詢及主辦單位是否知曉誰是這場攻擊的幕後黑手，亞當斯說：「我確實不曉得。」



平昌冬奧籌委會發言人宋百裕（Sung Baik-You，音譯）告訴記者：「所有問題都已於昨天上午解決和修復。」



他說：「我們知道問題發生的原因，但那類問題經常在奧運期間發生。我們與國際奧會決定不透露（攻擊）來源。」



因禁藥問題遭禁賽的俄羅斯在開幕式登場前幾天說，任何與俄羅斯駭客攻擊平昌冬奧相關基礎設施有關的指控都沒有事實根據。



網路安全研究人員1月表示，初步跡象顯示，俄羅斯駭客可能策畫攻擊反禁藥和奧運組織，藉此報復俄國被禁止參加平昌冬奧。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070211