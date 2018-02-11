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中信兄弟赴美春訓名單 未見林智勝

發稿時間：2018/02/11 15:53

最新更新：2018/02/11 16:55

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中華職棒中信兄弟預計20日前往美國展開3週的海外春訓，11日公布赴美春訓名單，包括隊長彭政閔、周思齊、詹子賢與王勝偉等33名球員，但未見林智勝。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年2月11日中華職棒中信兄弟預計20日前往美國展開3週的海外春訓，11日公布赴美春訓名單，包括隊長彭政閔、周思齊、詹子賢與王勝偉等33名球員，但未見林智勝。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年2月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）中華職棒中信兄弟今天公布20日赴美國亞利桑那春訓名單，包括隊長彭政閔、周思齊、詹子賢與王勝偉等33名球員，但未見林智勝。

中信兄弟目前在屏東基地進行春訓，預計20日前往美國亞利桑那展開為期3週海外春訓，中信兄弟今天發布新聞稿公布赴美名單，由總教練史耐德領隊，率領10名教練、彭政閔等33位球員，加計行政團隊共有58人，但目前人在澳洲職棒打總冠軍賽的林智勝，並未在赴美春訓名單內。

球員名單除了3名洋將賽格威、艾迪頓、萊福力外，由隊長彭政閔領軍，另有官大元、鄭凱文、江忠城、王則鈞、 蔡齊哲、楊志龍、洪宸宇、王鴻程、彭識穎、陳柏豪、吳哲源、鄭錡鴻、潘志芳、王威晨、王勝偉、陳江和、林書逸、曾陶鎔、吳東融、陳子鴻、岳東華、陳子豪、陳文杰、張志豪、周思齊、詹子賢、黃鈞聲、王峻杰、吳明鴻等選手。

中信兄弟2月20日至3月3日將會在土桑市（Tucson）的 Kino Sports Complex 進行訓練，3月4日至3月9日移動至鳳凰城（Phoenix）的Gene Autry Park 訓練，將於3月11日一早返抵台灣。

中信兄弟預計2月27日將在 Kino Sports Complex對戰去年墨西哥聯盟冠軍提華納公牛，3月2日及3月7日在Maryvale Baseball Park 對戰密爾瓦基釀酒人，3月5日在 Camelback Ranch 對戰洛杉磯道奇。

此外，中信兄弟將於2月23日練球結束後，前往觀看充滿亞利桑那風情的職業牛仔比賽，3月6日前往Sloan Park 觀看洛杉磯道奇對戰芝加哥小熊的大聯盟熱身賽。（編輯：黃于）1070211

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