林郁祐再見安打 台體大專聯賽闖進冠軍賽

大專棒球聯賽公開一級4強賽11日開打，台灣體育運動大學與大同技術學院交手，9局台體靠著林郁祐再見安打、1比0險勝，晉級冠軍賽。中央社記者黃巧雯攝 107年2月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣體育運動大學今天在大專棒球聯賽公開一級4強賽與大同技術學院交手，雙方鏖戰到第9局，台體靠著林郁祐再見安打、1比0險勝，搶下明天冠軍賽門票。



大專棒球聯賽公開一級4強賽今天開打，台體與大同先碰頭，各派曹維揚、李少傑先發，上演精彩投手戰。



兩隊前8局一路掛蛋，台灣體育運動大學總教練林宗毅9局下特別交代球員「只要得1分、好好配合作戰的戰術就好」，黃明真率先安打展開攻勢，儘管王正棠短打失敗，但林澤彬打帶跑戰術執行成功，靠著林郁祐再見安打，台體終場就以1比0完封大同，晉級冠軍賽。



台體後援投手蘇勝鴻投3局無失分、沒有被敲出任何安打，拿下勝投。



林郁祐升上大學後，儘管先發機會不多，卻能把握機會，敲出大學以來第一次再見安打，他直呼：「能確實擊中球，幫球隊贏得勝利，很開心。」



李少傑全場僅被敲出7支安打，控球精準，僅出現1次四壞保送，因大同打線熄火，苦吞完投敗，但仍獲得雙方總教練讚賞。



李少傑先前曾入選爆米花棒球聯盟大學培訓隊，中繼、後援為主，今天先發上場，靠著滑球、伸卡球打亂台體打者節奏，前8局讓台體無功而返，也把林宗毅嚇出一身冷汗。



台體明天冠軍戰將與今天晚間比賽文化大學、開南大學之戰勝隊交手，由於台體前一次在大專棒球聯賽奪冠，要追溯至101學年度那屆比賽，林宗毅坦言，當然希望奪冠，「這樣我壓力會比較輕一點」。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070211



