東南亞國協籃球聯賽 台灣不敵新加坡

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）東南亞國協籃球聯賽（ABL），台灣寶島夢想家籃球隊今天以65比72不敵主場的新加坡騰飛之獅隊。不過，台灣球員拚勁十足，全場高潮迭起，獲得球迷喝彩加油。



寶島夢想家籃球隊董事長張承中賽後告訴中央社記者，今天賽事一開始未能把握得分，導致在落後局面下苦苦追趕，但均能咬住比數，未讓失分擴大。



他指出，原本關鍵第4節有多次機會可以扳平比數，但年輕球員經驗不足，可惜最終仍飲恨落敗。



總教練許皓程認為，新加坡隊實力堅強，這次能在新加坡主場感受新加坡籃球球風，也有不錯的收穫。



許皓程指出，台灣寶島夢想家籃球隊這次落敗主要在於洋將犯規太早、未能鞏固籃板球等因素，今後會再持續修正檢討改進。



ABL是目前東南亞唯一的跨國職業籃球聯賽，參與隊伍有香港東方龍獅、越南西貢熱火、新加坡騰飛之獅、馬來西亞猛龍、菲律賓火焰等。賽制採地區組隊，輪流至各隊主場進行跨國比賽。



寶島夢想家籃球隊是台灣目前唯一的職業籃球隊，球隊由包括董事長張承中、副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州和副領隊韓駿鎧5大股東共同集資籌組。寶島夢想家籃球隊今天作客新加坡比賽，包括駐新加坡代表梁國新、旅星各界僑胞均到場加油。1070211