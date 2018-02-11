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東南亞國協籃球聯賽 台灣不敵新加坡

發稿時間：2018/02/11 22:19

最新更新：2018/02/11 22:19

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（中央社記者黃自強新加坡11日專電）東南亞國協籃球聯賽（ABL），台灣寶島夢想家籃球隊今天以65比72不敵主場的新加坡騰飛之獅隊。不過，台灣球員拚勁十足，全場高潮迭起，獲得球迷喝彩加油。

寶島夢想家籃球隊董事長張承中賽後告訴中央社記者，今天賽事一開始未能把握得分，導致在落後局面下苦苦追趕，但均能咬住比數，未讓失分擴大。

他指出，原本關鍵第4節有多次機會可以扳平比數，但年輕球員經驗不足，可惜最終仍飲恨落敗。

總教練許皓程認為，新加坡隊實力堅強，這次能在新加坡主場感受新加坡籃球球風，也有不錯的收穫。

許皓程指出，台灣寶島夢想家籃球隊這次落敗主要在於洋將犯規太早、未能鞏固籃板球等因素，今後會再持續修正檢討改進。

ABL是目前東南亞唯一的跨國職業籃球聯賽，參與隊伍有香港東方龍獅、越南西貢熱火、新加坡騰飛之獅、馬來西亞猛龍、菲律賓火焰等。賽制採地區組隊，輪流至各隊主場進行跨國比賽。

寶島夢想家籃球隊是台灣目前唯一的職業籃球隊，球隊由包括董事長張承中、副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州和副領隊韓駿鎧5大股東共同集資籌組。寶島夢想家籃球隊今天作客新加坡比賽，包括駐新加坡代表梁國新、旅星各界僑胞均到場加油。1070211

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