平昌急凍又有強風地震 冬奧狀況多

（中央社平昌11日綜合外電報導）平昌冬奧剛開幕，卻發生規模4.6的淺層地震，強勁風勢更使主辦單位不得不延後男子滑降賽。由於氣候乾燥多風，民眾也收到火警警訊。官員也敦促運動迷注意保暖，嚴防低溫。



法新社報導，經歷冬奧首夜的酷寒後，南韓東部今天發生規模4.6淺層地震，民眾手機也收到地震警訊。



在強風吹襲下，高速滑下山坡的賽事容易產生危險，主辦單位不得不於今天稍早時，延後男子滑降賽（downhill）的賽事至15日。



女子斜坡雪板（snowboard slopestyle）比賽也受到強風影響，主辦單位取消資格賽，選手明天將直接進入決賽。



昨天跳台滑雪（ski jumping）的選手也不斷受到強風干擾，使決賽比預定時間晚了一個小時結束，一直進行至昨天午夜後。



鑒於氣候乾燥多風，民眾今天也收到手機警訊，指發生火災風險極高，彷彿要與各種極端天候較勁。



主辦單位曾保證冬奧不會受地震影響，因為賽事場地可以承受強震。美國地質調查所（U.S. Geological Survey）測得今天的地震規模為4.7，震央距離冬奧場館約260公里。



平昌冬奧籌委會發言人宋百裕（Sung Baik-You，音譯）表示：「奧運場館的所有設施都可以承受規模7.0以上強震，因此我可以向各位保證，這些設施沒有問題。」



對觀賞這些戶外活動的稀疏觀眾而言，刺骨的天氣更令他們擔心，平昌冬奧已成為有史以來最寒冷的奧運賽事之一，且情況還將惡化。



明天的氣溫預計降至攝氏零下14度，受風寒效應影響，體感溫度可能低達零下25度。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070211