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舊金山網球挑戰賽 莊吉生苦戰3盤奪冠

發稿時間：2018/02/12 12:12

最新更新：2018/02/12 12:12

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣旅美網球好手莊吉生，今天在舊金山網球挑戰賽男單決賽，以6比4、2比6、7比6（5）擊敗德國的卡帕菲（Dominik Koepfer）奪冠。

去年替台灣拿下台北世界大學運動會男子網球單打金牌的莊吉生，今在總獎金10萬美元的舊金山挑戰賽男單決賽，全場費時2小時又8分鐘、3盤苦戰才艱辛擊敗對手奪冠，這是他生涯所拿下的第3座冠軍，也是他在2018新賽季所拿下的第1冠。

目前世界排名205的莊吉生，首盤前6局和對手各破一次對手發球局，戰成3比3平，好在第7局他再次成功破發，帶著微幅領先優勢以6比4先馳得點。

次盤莊吉生遭遇亂流，分別在第6局與第8局兩度被對手破發得逞，在一路挨打的劣勢下以2比6草草讓出，也讓對手成功將盤數追成1比1。

決勝盤戰況呈現拉鋸，兩人相互保發，直到第9局莊吉生才首度成功破發，不料第10局又沒能守住關鍵發球局，兩人鏖戰至6比6後，只能靠著搶7決勝負。

今天決賽搶7戲碼如同昨天4強賽翻版，莊吉生在4比5落後下，一鼓作氣連搶3分，反倒以7比5後來居上逆轉拿下勝利。

莊吉生拿下舊金山挑戰賽單打冠軍後，將可獲得1萬4400美元（約新台幣42.5萬）的冠軍獎金，而他在農曆年前拿下本季首冠，也算替自己賺進一個大紅包。（編輯：張銘坤）1070212

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