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矽品林文伯 淡出中國大陸圍棋比賽

發稿時間：2018/02/12 12:25

最新更新：2018/02/12 12:25

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（中央社記者鍾榮峰台中12日電）矽品董事長林文伯表示，他做了許多有關圍棋公益的活動，不過未來可能不會經常去中國大陸參加圍棋比賽了。

封測大廠矽品今天上午在中科園區管理局行政大樓舉行股東臨時會，由董事長林文伯親自主持，討論擬與日月光共同進行股份轉換相關議案，結果照案通過。會後林文伯接受媒體採訪。

談到熱愛的圍棋，林文伯說，之前蟬聯中國大陸第二屆商界棋王，不過未來可能不會經常去中國大陸參加比賽了。

林文伯表示，他做了許多有關圍棋公益的活動，每年捐獻不少金錢在推廣圍棋活動與培育圍棋選手上，例如10年來每年捐出新台幣1000萬元給職業圍棋協會，訓練15歲以下的小朋友，並發展職業圍棋。他也舉辦女子圍棋最強賽，知名選手黑嘉嘉也曾在比賽中脫穎而出。

林文伯相當熱愛圍棋，對圍棋有著深厚的情感。他在初中時期就崇拜旅日圍棋好手林海峰，立志成為圍棋高手，曾經為了背棋譜，還偷偷在棉被裡背譜。

在高中時期和交大電子物理系，林文伯的棋力就備受肯定。之後林文伯踏上從商之路，將之前的比賽獎金拿來創業，經過努力，搭上台灣電子產業風起雲湧的關鍵時刻，創立矽品，進而讓矽品成為台灣半導體封測大廠之一。

在從商過程中，林文伯從未放棄圍棋，1998年還捐助成立海峰文教基金會，推廣圍棋活動。林文伯目前擁有圍棋業餘八段的實力。（編輯：林沂鋒）1070212

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