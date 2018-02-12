昔重傷躺野外 奪牌雪板好手：以為沒命

（中央社平昌11日綜合外電報導）11個月前在加拿大卑詩省惠斯勒（Whistler）的荒郊野外，麥莫里斯躺在地上等待直升機救援，他下巴骨折、脾臟破裂、內出血、身上多處骨折、肺部塌陷。



有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大斜坡雪板選手麥莫里斯（Mark McMorris）說：「我那時很確定，我就要死了。」



當時他起跳時機不對，在空中撞上一顆樹。



但今天麥莫里斯贏得男子斜坡雪板銅牌，站在奧運頒獎台上，容光煥發。



加拿大勒吉納（Regina）出身的麥莫里斯，在本屆冬奧雪板項目表現亮眼，在布滿欄杆與跳台的雪地上悠遊穿梭，比賽中他一度領先，直到第三輪及最後一輪才輸給爆冷出線的美國選手傑拉德（Redmond Gerard）。



在危及生命的傷痛之後，麥莫里斯不只是重返賽場、贏得勝利，同時與同胞隊友派洛特（Max Parrot）幫助加拿大隊在平昌冬奧的獎牌數開張。



派洛特、麥莫里斯分別獲得男子斜坡雪板銀牌、銅牌，根據加拿大代表團紀錄，他們創下隊史第一次在冬奧雪板項目同時有兩名加拿大選手站上頒獎台。



麥莫里斯現年24歲，曾在2014年素溪冬奧拿下銅牌，對於運動生涯中的嚴重傷痛並不陌生。他2016年摔斷大腿骨，需要靠手術打入鋼釘固定。



他今天告訴記者說：「很高興能夠克服傷痛在這裡比賽，這真的是很特別。」（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070212