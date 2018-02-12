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張祐銘關鍵安 開南大專聯賽奪季軍

發稿時間：2018/02/12 16:58

最新更新：2018/02/12 18:00

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大專棒球聯賽公開一級季軍戰12日由開南大學對戰大同技術學院，開南9局上靠著張祐銘（前左）一記關鍵安打攻下超前分，終場以4比3贏球摘季軍。中央社記者黃巧雯攝　107年2月12日大專棒球聯賽公開一級季軍戰12日由開南大學對戰大同技術學院，開南9局上靠著張祐銘（前左）一記關鍵安打攻下超前分，終場以4比3贏球摘季軍。中央社記者黃巧雯攝　107年2月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）大專棒球聯賽公開一級季軍戰今天開打，開南大學、大同技術學院前8局戰成3比3平手，開南9局上靠著張祐銘敲出關鍵安打，攻下超前分，終場以4比3贏球，奪得季軍。

開南大學派出林鋅杰先發掛帥，大同學院則由陳理安主投，前4局上演精彩投手戰，雙方都未讓對方敲出安打。

開南5局上發動攻勢，由黃子權從陳理安手中敲出第一支安打，隨後張維傑、李秉諺相繼敲安，開南單局3安打，攻下2分，7局上開南又靠著2次投手暴投再添1分。

林鋅杰7局下投球出現亂流，被大同王膺峰趁機敲出二壘安打展開反攻，並對蔡維凡、陳仲彥連續投出四壞保送，在暴投失1分後，開南決定換上陳冠廷登板救援，但仍無法阻擋大同攻勢，單局被追回3分，扳平比數。

9局上開南大學總教練郭李建夫特別提醒球員，仔細選球、擊球上壘，才有機會得分，黃子權、岳少華隨後接連安打，逼著大同推出林莫凡救火。

開南的張祐銘前幾場打第五棒，因壓力大、打擊熄火，今天改打熟悉的第八棒就找回身手，9局上適時敲出帶有一分打點二壘安打，終場開南就以4比3擊敗大同，拿下本屆季軍，由中繼1.2局無失分、僅被敲出1支安打的陳冠廷收下勝投。

張祐銘透露，先前與林莫凡都入選爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊，因此熟悉林莫凡球路，9局上林莫凡連投3顆壞球後，在壘上有人、投手可能會想搶好球數的情況下，決定抓直球打。

改打第八棒後，張祐銘說：「對手也不會向對中心打者配球那樣，你打起來也比較輕鬆。」

對於開南近幾場比賽得點圈打擊率不佳，郭李建夫表示，儘管有安打，但沒有連貫，他認為這批年輕選手在面對準決賽和季軍戰還是會有壓力，經驗、觀念方面都還待加強。（編輯：李亨山）1070212

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