文化大專聯賽擊敗台體 10度奪冠

（中央社記者黃巧雯台北12日電）中國文化大學今天在大專棒球聯賽公開一級冠軍戰與台灣體育運動大學再度碰頭，文化首局就狂灌7分，奠定大局，終場以10比4獲勝，10度抱回冠軍盃。



文化大學過去就是冠軍賽常客，曾9次奪冠，今年除了是連續3年闖進冠軍賽外，還是第19度爭冠，且還重演2年前文化、台體爭冠的對戰組合，當時由文化搶下冠軍，但去年文化輸給開南大學，沒能衛冕冠軍。



文化今天首局就積極出擊，由劉致榮保送發起攻勢，展開一輪11人次的猛攻，單局敲出4安打，獲得4保送，靠著失誤，狂灌7分大局，打開氣勢，並在第3局追加2分，台體先發投手賴智垣僅投0.2局狂失5分，退場休息，且都是非自責分，由江國豪登板救援至比賽結束。



台體第3、4局都有攻勢，文化在4局下兩出局、滿壘危機時，緊急推出王牌左投林安可救火，林安可先對宗秉毅投出四壞保送，免費奉送對手1分，隨後三振黃明真，化解失分危機，文化前4局就取得9比4領先。



今天天氣低溫，手腕容易僵硬，也讓文化、台體各發生2次、5次失誤，且台體3任三壘手都曾發生失誤，也讓對手有得分機會，而文化靠著打線發揮，把握大局，全場敲出9支安打，加上後援林安可、蘇俊璋聯手守護勝利，文化終場就以10比4氣走台體，笑擁冠軍盃。



對於在大專聯賽拿下第10冠，文大總教練陳進財笑說：「想說盡力打每個盃賽，沒有記第幾個冠軍。」



第8局登板救援的蘇俊璋，投1.2局無失分，僅被敲出1支安打，再度獲得陳進財肯定，他提到，蘇俊璋表現穩定，無論是當先發、中繼或救援都很好用，且擁有武器縱向指叉球，容易讓打者誤以為是直球追打，將來應該是中華隊很好的投手。



陳偉濠3打數2安打，還選到1個四壞保送上壘，陳偉濠表示，今天主要求上壘，鎖定投手直球攻擊，對於能奪冠，他表達很開心，希望下一個盃賽同樣能奪冠。



大專棒球聯賽公開一級賽事今天落幕，前4名分別為文化、台體、開南大學、大同技術學院。



個人獎包括打擊獎第1名洪仲平（北市大學）4成76、第2名朱祥麟（開南大學）4成21、第3名李凱威（文化大學）4成17；全壘打獎俎品辰（開南大學）3支；投手獎蘇勝鴻（台灣體大）防禦率0；功勞獎蘇俊璋（文化大學）；教練獎陳進財（文化大學）。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070212