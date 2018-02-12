文化爭冠出其不意 王牌林安可放中繼

大專棒球聯賽公開一級冠軍戰12日晚間登場，文化大學投手林安可出人意料改當中繼，果然打亂對手節奏，讓文化大學成功奪冠。中央社記者黃巧雯攝 107年2月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）大專棒球聯賽公開一級冠軍戰文化大學今天未如預期讓林安可先發，反而當中繼，果然打亂台灣體育運動大學節奏，順利奪冠，總教練陳進財說：「這叫做出其不意，比賽就要這樣」。



大專棒球聯賽爭冠重要一役，外界原本預期，文化大學可望派出王牌左投林安可掛帥主投，但最後卻由姚杰宏上陣，跌破外界眼鏡，林安可直到第4局2出局、滿壘危機時，才登板中繼，投3.2局無失分，僅被敲出2支安打，送出2次三振。



對於冠軍戰將林安可安排在中繼登板，陳進財表示，由於林安可手部不適，基於保護選手立場，而不是為了爭冠把選手搞壞，因此決定讓林安可中繼。



陳進財指出，對手賽前可能準備打林安可球路，但卻猜錯先發投手，他笑著說：「這叫做出其不意，比賽就要這樣。」



不過，林安可4局下登板面臨滿壘危機，卻先投出保送，免費奉送對手1分，林安可坦言，當時可能還沒進入狀況，並直呼不應該。





大專棒球聯賽公開一級冠軍戰12日晚間登場，文化大學出其不意，讓投手林安可當中繼，成功打亂台灣體育運動大學節奏，順利奪冠。中央社記者黃巧雯攝 107年2月12日

文化去年爭冠失利，冠軍戰輸給開南大學，今年順利抱走冠軍，身為隊長的林安可將功勞都歸給隊友。



陳進財將手部不適的林安可，安排在大專聯賽後半段的比賽才上場，投球局數不多，林安可表示，一開始球隊在複賽打得沒有很順利，多虧大家沒有放棄，也沒有讓他這個隊長漏氣，團結拚戰。



談到手部情況，入選亞運中華成棒隊30人集訓名單的林安可表示，由於過完年後將赴培訓隊集訓，屆時該如何調整，會再與教練討論。（編輯：李亨山）1070212