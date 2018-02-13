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荷蘭人就是愛滑冰 美國主播刻板印象被酸爆

發稿時間：2018/02/13 10:27

最新更新：2018/02/13 11:28

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（中央社海牙12日綜合外電報導）美國資深主播凱蒂庫瑞克說，荷蘭在冬季奧運競速滑冰項目捷報連連，是因滑冰是當地人「重要的交通方式」。這刻板印象招來網友無情嘲笑，說她根本「亂掰」，「散布假新聞」。

法新社報導，2014年素溪（Sochi）冬奧時，荷蘭就以驚人表現摘走競速滑冰多面獎牌，今年平昌冬奧也延續上屆表現，捷報頻傳。

平昌冬奧開幕式當天，荷蘭代表隊進場時，凱蒂庫瑞克（Katie Couric）在美國國家廣播公司（NBC）電視節目中說：「你可能會問，他們（滑冰）怎能如此熟能生巧？」「因為滑冰是阿姆斯特丹等城市重要的交通方式。」

她說，阿姆斯特丹「有許多運河冬天會結冰。直到今天，只要這些運河還在，人們就會到運河上滑冰，比賽誰最快到達目的地，或純粹為了好玩」。

但她這番言論在推特上引發討論，網友紛紛酸她對當今荷蘭刻板印象太深，因為近年來荷蘭的溫度已經很少降到攝氏零度以下。

網友杜伊吉維斯坦（Jos Duijvestein）推文發布這段電視畫面，並說：「妳不能亂掰呀。…這就是美國人對世界各地知識貧乏的原因，因為他們散布假新聞！」截至今天，他的這支影片已破200萬觀看次數。



另一名網友回應一張圖片，圖中一群選手在滑冰道上競速，背景有座風車。他並加上註解：「荷蘭的尖峰時段。」



還有網友嘲諷地說：「接下來：為什麼俄羅斯人擅長冬季兩項？（大概是因為他們在大雪中追趕詹姆士龐德吧）」

對於凱蒂庫瑞克的刻板印象，荷蘭人笑歸笑，心裡仍不免有些苦澀，因為其實他們每年都在等運河結冰，今年希望再度落空。

1909年，荷蘭首度舉辦橫跨11條運河、長200公里的競速滑冰「11城大賽」（Elfstedentocht），但直到1997年上次舉行只辦過15次，幾乎成了一件傳說中的事。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070213

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