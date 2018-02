荷蘭人就是愛滑冰 美國主播刻板印象被酸爆

(中央社海牙12日綜合外電報導)美國資深主播凱蒂庫瑞克說,荷蘭在冬季奧運競速滑冰項目捷報連連,是因滑冰是當地人「重要的交通方式」。這刻板印象招來網友無情嘲笑,說她根本「亂掰」,「散布假新聞」。



法新社報導,2014年素溪(Sochi)冬奧時,荷蘭就以驚人表現摘走競速滑冰多面獎牌,今年平昌冬奧也延續上屆表現,捷報頻傳。



平昌冬奧開幕式當天,荷蘭代表隊進場時,凱蒂庫瑞克(Katie Couric)在美國國家廣播公司(NBC)電視節目中說:「你可能會問,他們(滑冰)怎能如此熟能生巧?」「因為滑冰是阿姆斯特丹等城市重要的交通方式。」



她說,阿姆斯特丹「有許多運河冬天會結冰。直到今天,只要這些運河還在,人們就會到運河上滑冰,比賽誰最快到達目的地,或純粹為了好玩」。



但她這番言論在推特上引發討論,網友紛紛酸她對當今荷蘭刻板印象太深,因為近年來荷蘭的溫度已經很少降到攝氏零度以下。



網友杜伊吉維斯坦(Jos Duijvestein)推文發布這段電視畫面,並說:「妳不能亂掰呀。…這就是美國人對世界各地知識貧乏的原因,因為他們散布假新聞!」截至今天,他的這支影片已破200萬觀看次數。





You just can't make this up.



NBC opening ceremony coverage. Katie Couric talks about why The Netherlands is so good at speed skating as The Netherlands enters the stadium.



And this folks is why Americans are less bright about the rest of the world as they spread fake news! pic.twitter.com/7YC5deTl2w