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MLB吉特出擊 馬林魚挖NBA勇士行銷總監

發稿時間：2018/02/13 12:23

最新更新：2018/02/13 12:23

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（中央社邁阿密12日綜合外電報導）美國職棒MLB邁阿密馬林魚今天宣布，聘請職籃NBA金州勇士的行銷操盤手鮑爾斯（Chip Bowers）出任商業總監一職，直接聽命於吉特，期待帶來「冠軍級」行銷規格。

紐約洋基退役球星吉特（Derek Jeter）現在的身分是馬林魚老闆之一兼執行長，路透社報導，吉特對此表示：「我們的目標是，結合一流的人才，經營一流的球隊。」

根據馬林魚發布的聲明，吉特表示：「齊普（鮑爾斯）帶來豐富經驗，他過去與傑出的團隊一起工作，在球場上與球場外都一樣成功。他是公認的領導者，真正熟悉群眾、企業合作夥伴與客戶服務。」

馬林魚方面表示，鮑爾斯離開金州勇士之前，最近一職擔任行銷總監，「負責掌管所有行銷管道、品牌發展、企業合作夥伴的銷售與服務以及電視轉播」。

根據「聖荷西信使新聞」（San Jose Mercury News）報導，鮑爾斯任職5年間，勇士隊的企業合作收入從聯盟30支球隊中的27名上升到第1名，線上球迷互動程度全聯盟排第4。

勇士隊2019年球季啟用新球場「大通中心」（Chase Center），鮑爾斯在球場冠名權等贊助合約上出力不少。

鮑爾斯說：「我很榮幸能夠加入（主要老闆）薛曼（Bruce Sherman）、吉特與馬林魚團隊…我已經準備好捲起袖子，為球隊帶來冠軍級的體驗，讓南佛羅里達州引以為傲。」

馬林魚主場自2012年開季以來就沒有企業冠名，球隊現在正尋覓冠名贊助的企業。

鮑爾斯自2008年到2012年在NBA奧蘭多魔術4年，擔任企業合作夥伴與行銷部門的資深副總，之前服務於西雅圖超音速8個球季，最早是在MLB大聯盟聖地牙哥教士隊工作。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070213

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