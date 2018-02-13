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女壘搶東京奧運門票 春節後場場硬仗

發稿時間：2018/02/13 15:26

最新更新：2018/02/13 15:26

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（中央社記者龍柏安台北13日電）雖然距離2020東京奧運還有2年多的時間，不過中華女壘隊已上緊發條，農曆年後開始備戰8月登場的世界女子壘球錦標賽，除有3次移地訓練計畫，也將和日本球隊進行交流。

2020東京奧運棒壘重返奧運殿堂，也是相隔2屆奧運後再次回歸，中華女壘代表隊若想前進東京，今年8月日本世界女子壘球錦標賽將是爭取參賽門票的第1戰，中華壘球協會秘書長張家興透露：「今年世錦賽冠軍隊，將可率先取得東京奧運參賽門票。」

東京奧運壘球僅有6個參賽名額，扣除主辦國日本之外，僅剩最後5席，除世錦賽冠軍外，還有3個洲際賽事冠軍隊也能出線，最後1張門票則要和落選的各國球隊再打一場資格賽。

張家興透露，今年世錦賽和雅加達亞運幾乎連在一起，所以下半年會透過大量移地訓練與比賽來累積球員經驗，球員過完農曆年後，將於2月22日、23日，在高雄國家訓練中心與日本女壘一部豪門豐田自動車進行6場交流賽，3月底也將前往日本進行移地訓練與比賽，接下來6、7月也有移地訓練計畫。

女壘自1996亞特蘭大奧運開始被列入正式比賽項目，4屆奧運當中美國包辦3屆金牌，日本則在2008年北京奧運首度奪金，不過4屆奧運日本共拿過1金、1銀、1銅，與澳洲、美國並列女壘世界三大強權。

中華女壘代表隊曾在2008北京奧運拿下隊史最佳的第5名，今年除要在世錦賽力拼奧運門票，也希望能在亞運取得佳績，不過世錦賽8月12日結束後，雅加達亞運緊接著在8月17日登場，張家興表示：「好在日本和雅加達時差並不多，所以對選手應該不會有太多影響。」（編輯：方沛清）1070213

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