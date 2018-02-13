冬奧首位男同志奪金 國際奧會大為讚賞

加拿大花式滑冰選手拉德福成為冬奧史上首位公開出櫃的男同志金牌得主。（圖取自拉德福Instagram網頁www.instagram.com/）

（中央社平昌13日綜合外電報導）加拿大花式滑冰選手拉德福成為冬奧史上首位公開出櫃的男同志金牌得主，國際奧會一名高級官員今天大為讚賞這項成就，且說奧運多元價值是相當基本的。



法新社報導，拉德福（Eric Radford）昨天幫助加拿大拿下花式滑冰團體賽金牌後，他表示：「可能會自豪到爆炸。」



國際奧林匹克委員會（IOC）運動員委員會負責人魯吉洛（Angelo Ruggiero）說這項成就「棒極了」。



魯吉洛表示：「我認為這很了不起。」



「我們慶祝國際奧會的多元化，這對我們想要的奧運價值是相當基本的。」



拉德福不是本屆平昌冬奧唯一公開出櫃的男同志選手，拿下花式溜冰團體項目銅牌的28歲美國選手黎朋（Adam Rippon）也是同志。



還有美國滑雪名將肯伍錫（Gus Kenworthy）也是，他在2015年公開了同志身分。



英國出生的肯伍錫曾在2014素溪冬奧自由式滑雪斜坡項目奪得銀牌。



魯吉洛還說：「我認為這是鼓舞人心的，這個成就傳達出強大的訊息，也就是全世界接受這項基本原則，所以我認為這棒極了。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1070213



