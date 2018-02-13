讓渡期無人接 NBA飆風玫瑰成自由球員

（中央社紐約12日綜合外電報導）ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，美國職籃NBA球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）已過讓渡期，成為自由球員。



路透社報導，猶他爵士在10日將後衛老將羅斯放入讓渡名單，但48小時讓渡期間，未有球隊承接舊合約。



先前，猶他爵士、克里夫蘭騎士與沙加緬度國王才達成一筆三方交易，其中，爵士從騎士手中換來羅斯與克勞德（Jae Crowder）；騎士得到爵士隊的胡德（Rodney Hood）、國王隊的希爾（George Hill）；而國王則分別從爵士、騎士手中接收喬強生（Joe Johnson）和尚波特（Iman Shumpert）。



若不算入爵士，羅斯在過去兩季半期間，共計效力3支球隊。羅斯曾為NBA選秀狀元，更是2011年度聯盟最有價值球員（MVP），如今從天堂跌到地獄，境遇不復往昔。



納洛斯基透露，華盛頓巫師在主將「牆哥」沃爾（John Wall）左膝受傷缺陣之下，可能有意簽下羅斯，但他們也正考慮其他後衛人選，如目前正在中國打球、曾效力4支聯盟球隊的勞森（Ty Lawson）。



29歲的羅斯因腳踝受傷，本季僅替騎士出賽16場，其中7場先發，場均9.8分、1.8籃板、1.6助攻。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070213