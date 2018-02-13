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馬克宏：若證明敘利亞使用化武將予打擊

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俄夫妻檔摘銅 奪奧運首面冰壺混雙獎牌

發稿時間：2018/02/13 18:58

最新更新：2018/02/13 18:58

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（中央社南韓江陵13日綜合外電報導）俄羅斯夫妻檔選手克魯謝尼基和布萊斯加洛娃今天擊敗挪威對手，在平昌冬季奧運賽摘下冰壺混合雙人銅牌。這也是奧運史上誕生的首面冰壺混雙獎牌。

路透社報導，曾獲2016年世錦賽冠軍的克魯謝尼基（Aleksandr Krushelnitckii）和布萊斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova），在這項平昌冬奧新增項目中，以8比4成績打敗挪威組合斯卡斯利恩（Kristin Skaslien）和內德雷高特恩（Magnus Nedregotten），順利搶下一面獎牌。

加拿大選手和得過世界冠軍的瑞士組合，則將在今天稍晚的決賽爭奪金牌。

冰壺混雙賽和單一性別的4人組冰壺賽不同，最多只需打8局而非10局，也沒有主將下達指令。

這組俄羅斯搭檔在準決賽中敗給瑞士對手，無緣與加拿大組合爭金。

所幸2017年結婚的克魯謝尼基和布萊斯加洛娃很快將失敗拋諸腦後，在與挪威選手爭奪銅牌的比賽中，打完4局以5比2領先，之後也一路領先。

布萊斯加洛娃說：「我們是一家人...這對於走出昨天（準決賽）的失敗非常重要。…我們是一家人這件事，幫助我們很多。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070213

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