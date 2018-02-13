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雅加達亞運測試賽 楊俊瀚200公尺奪金

發稿時間：2018/02/13 21:37

最新更新：2018/02/13 22:08

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「台灣最速男」楊俊瀚（後中）13日在2018雅加達亞運田徑測試賽男子200公尺決賽，飆出20秒88佳績，不僅本季暫居亞洲第一，這個成績也是2018賽季亞洲跑者的最佳成績。（田徑協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月13日「台灣最速男」楊俊瀚（後中）13日在2018雅加達亞運田徑測試賽男子200公尺決賽，飆出20秒88佳績，不僅本季暫居亞洲第一，這個成績也是2018賽季亞洲跑者的最佳成績。（田徑協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月13日

（中央社記者龍柏安台北13日電）「台灣最速男」楊俊瀚，今在2018雅加達亞運田徑測試賽男子200公尺決賽，以20秒88的成績率先衝線，不僅勇奪金牌，這個成績也是2018賽季亞洲跑者的最佳成績。

去年在台北世界大學運動會勇奪男子100公尺金牌的楊俊瀚，這次前往雅加達參加亞運田徑測試賽，主要目的只是適應場地，由於2月一般都是台灣田徑運動員的冬訓期，身體還未調整至最佳狀態，出發前往雅加達前，中華田協副秘書長、同時身兼體育署全項訓輔委員陳鴻雁就曾透露：「不會要求楊俊瀚跑出成績，只要順順跑就好。」

沒想到楊俊瀚在雅加達亞運田徑測試賽飆出20秒88佳績，不僅本季暫居亞洲第一，他的成績若放眼世界，將可和南非選手梅倫賈（Retshidisitswe Mlenga）並列世界第9，更難能可貴的是，這次雅加達亞運田徑測試賽男子200公尺總計僅有4名選手參賽，楊俊瀚在沒有太多競爭的情況下，還能繳出佳績並不容易。

楊俊瀚目前是台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人，100公尺他最佳成績是10秒20，200公尺則為20秒53。（編輯：李亨山）1070213

延伸閱讀》楊俊瀚世大運奪金 腦中畫面像跑馬燈

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