雅加達亞運測試賽 楊俊瀚200公尺奪金

「台灣最速男」楊俊瀚（後中）13日在2018雅加達亞運田徑測試賽男子200公尺決賽，飆出20秒88佳績，不僅本季暫居亞洲第一，這個成績也是2018賽季亞洲跑者的最佳成績。（田徑協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月13日