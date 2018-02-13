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1500公尺競速滑冰 戴瑋麟名列34

發稿時間：2018/02/13 21:46

最新更新：2018/02/13 21:46

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（中央社記者龍柏安台北13日電）年僅20歲的台灣滑冰小將戴瑋麟，今天在2018平昌冬季奧運男子1500公尺競速滑冰項目，以1分50秒63衝線，在34名完賽選手當中排名34做收。

平昌冬奧男子1500公尺競速滑冰共有35名選手參賽，其中挪威19歲的小將約翰松（Allan Dahl Johansson）比賽中因身體失去平衡摔出賽道，被判定失格，因此最後僅34名選手的成績列入排名，來自荷蘭的28歲好手紐斯（Kjeld Nuis）以1分44秒01拿下金牌。

戴瑋麟國小是少棒選手，國中才開始接受滑輪溜冰訓練，這次他在奧運前臨時接獲通知遞補參賽，賽前他受訪時曾坦言，他應該是冬奧選手當中最開心的一個，因為他才20歲，「我這麼年輕，竟然就可以進奧運。」

首次參加冬奧的戴瑋麟，沒被奧運的排場與壓力擊倒，起跑前300公尺他以23秒81在所有參賽選手中排名第12，可惜前半段衝得太快，配速似乎有些亂掉，導致他在最後400公尺衝線後繼無力，僅繳出31秒72，也拖到整體秒數。

在出發前往平昌之前，戴瑋麟的教練黃錦龍曾透露，由於愛徒年紀很輕、又是第一次參加冬奧，因此參賽主要目標是吸收大賽經驗，做為未來進化的動力。（編輯：管中維）1070213

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