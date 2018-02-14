NBA杜蘭特聯手蘋果 籃球故事拍成影集

美國職籃NBA球星杜蘭特已經同意，與蘋果公司共同製作一部籃球主題電視影集。（圖取自杜蘭特臉書www.facebook.com/KevinDurant）

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）已經同意，與蘋果公司（Apple）共同製作一部籃球主題電視影集，作為蘋果原創電視節目之一。



法新社報導，一名熟悉這項計畫的消息來源證實了稍早的媒體報導。



這部影集名為「昂首闊步」（Swagger，暫譯），劇本是由知名編劇拜斯伍德（Reggie Rock Bythewood）撰寫，想像電視（Imagine Television）與杜蘭特的三十五媒體（Thirty Five Media）製作。



杜蘭特自己在推特（Twitter）上寫道：「很興奮，能夠與想像電視、蘋果公司合作這部影集…之後還有更多好料。」



杜蘭特現為金州勇士隊的明星前鋒，與他合作的想像電視是由製作人布萊恩葛瑟（Brian Grazer）、導演朗霍華（Ron Howard）所領導。



這部新影集受到杜蘭特年輕時期的故事所啟發，包括業餘時代、家庭生活的打拚，以及進入職業聯盟後的更多難題。



拜斯伍德最著名的是2009年電影「聲名狼藉」（Notorious），內容講述饒舌歌手「聲名狼藉先生」（Notorious B.I.G.）之死。



蘋果公司已經砸下不少資金增加原創電視內容，包括已簽下導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的科幻影集「驚異傳奇」（Amazing Stories），以及另一齣由珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）和瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）演出的新影集。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070214



