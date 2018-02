NBA杜蘭特聯手蘋果 籃球故事拍成影集

(中央社紐約13日綜合外電報導)美國職籃NBA球星杜蘭特(Kevin Durant)已經同意,與蘋果公司(Apple)共同製作一部籃球主題電視影集,作為蘋果原創電視節目之一。



法新社報導,一名熟悉這項計畫的消息來源證實了稍早的媒體報導。



這部影集名為「昂首闊步」(Swagger,暫譯),劇本是由知名編劇拜斯伍德(Reggie Rock Bythewood)撰寫,想像電視(Imagine Television)與杜蘭特的三十五媒體(Thirty Five Media)製作。



杜蘭特自己在推特(Twitter)上寫道:「很興奮,能夠與想像電視、蘋果公司合作這部影集…之後還有更多好料。」



杜蘭特現為金州勇士隊的明星前鋒,與他合作的想像電視是由製作人布萊恩葛瑟(Brian Grazer)、導演朗霍華(Ron Howard)所領導。



這部新影集受到杜蘭特年輕時期的故事所啟發,包括業餘時代、家庭生活的打拚,以及進入職業聯盟後的更多難題。



拜斯伍德最著名的是2009年電影「聲名狼藉」(Notorious),內容講述饒舌歌手「聲名狼藉先生」(Notorious B.I.G.)之死。



蘋果公司已經砸下不少資金增加原創電視內容,包括已簽下導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的科幻影集「驚異傳奇」(Amazing Stories),以及另一齣由珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)和瑞絲薇絲朋(Reese Witherspoon)演出的新影集。(譯者:林宏翰/核稿:徐睿承)1070214





So excited to partner with Imagine and Apple on this series...much more to come @richkleiman @thirtyfivemedia https://t.co/ZC21fSkXIe