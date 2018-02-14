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喬不定布魯斯 統一獅另簽洋投瑞安

發稿時間：2018/02/14 13:19

最新更新：2018/02/14 13:19

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（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）中華職棒統一獅隊至今仍未能與洋投布魯斯談妥合約，為積極備戰新球季，繼馬丁尼茲、羅里奇後，獅隊今天宣布，簽下第3位洋投萊恩，3洋投預計2月23日抵台。

為迎接中職29年球季，統一獅積極補強洋將戰力，除了先前公布簽下馬丁尼茲（David Martinez）及羅里奇（Josh Roenicke）外，今天發布新聞稿宣布，再簽第3位洋投萊恩（Ryan Verdugo）。

先前傳出其他球隊有意挖角布魯斯，不過獅隊表示，球隊與布魯斯積極洽談加盟事宜，但至今仍未達成合約共識，為積極備戰新球季，讓洋將能夠盡快投入球隊春訓，與左投萊恩簽定合約加盟，3位洋投預計2月23日正式抵台報到、投入球隊春訓。

獅隊指出，感謝布魯斯連續2年效力，球隊也會持續與布魯斯連續溝通，未來不排除可能再加盟為獅隊效力。

萊恩2012年曾短暫待過美國職棒大聯盟堪薩斯市皇家隊，2016年前主要擔任後援角色，去年墨西哥聯盟轉任先發出賽，出賽21場中有11場先發，8勝2敗，防禦率2.64，投81.2局，86次三振；2017年墨西哥冬季聯盟先發11場，投62.1局 ，44三振，18保送，防禦率3.75。（編輯：黃于）1070214

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