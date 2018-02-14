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NBA暴龍踩熄熱火 主場戰績傲視全聯盟

發稿時間：2018/02/14 15:05

最新更新：2018/02/14 15:05

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（中央社多倫多13日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天在主場以115比112擊敗邁阿密熱火，近期6連勝、續坐東區龍頭，主場戰績24勝4敗則為全NBA最佳。

路透社報導，暴龍後衛德羅森（DeMar DeRozan）得27分，後衛勞瑞（Kyle Lowry）攻下22分、8助攻，加上前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）繳出14分、10籃板，貢獻最大。

暴龍狀況佳，最近9戰8勝。暴龍在關鍵的第3節尾聲打出一波21比4攻勢，領先分數達17分。熱火到終場前才靠著13比0攻勢拉近比數。

熱火後衛艾靈頓（Wayne Ellington）在終場前6.6秒投進三分球，熱火以112比114落後暴龍。

暴龍前鋒邁爾斯（C.J. Miles）罰進1球之後，暴龍領先3分；最後幾秒，熱火後衛李察遜（Josh Richardson）趕忙把球帶過前場，三分線出手打在籃框後方沒中，錯失延長賽機會。

暴龍在主場拿下這一勝，本季在家比賽24勝4敗，主場戰績是全聯盟最佳；同時也報了1月9日在主場以一分之差輸給熱火的一箭之仇。

熱火後衛德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全隊最高的28分，其中16分在第3節得手；後衛韋德（Dwyane Wade）從騎士轉回熱火的第2戰則貢獻10分、11籃板、6助攻。

今天這場比賽頗有季後賽第一輪預先交手的意味，暴龍目前戰績排名東區第1，熱火賽前東區第8。（譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070214

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