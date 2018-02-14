NBA詹皇37分劈雷霆 騎士換血後2連勝

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）單場攻下37分，率領換血後的新陣容以120比112擊敗奧克拉荷馬雷霆，拿下2連勝。



法新社報導，詹姆斯的37分有17分在第3節得手。騎士在第3節保持優勢、第4節主導比賽，拿下交易之後的2連勝。



騎士8日透過交易，迎來控衛希爾（George Hill）、後衛胡德（Rodney Hood）、後衛克拉克森（Jordan Clarkson）和前鋒南斯二世（Larry Nance Jr.）等新隊友。



詹姆斯說：「我們上場前就擬好策略，然後執行。」騎士拿下4連勝，相較於前一次與雷霆交手遭到慘電，球隊狀況好很多。



騎士1月20日以124比148慘敗給雷霆，當時陣容與現在變化很多。騎士後衛史密斯（J.R. Smith）投進6記三分球，總共攻下18分。



騎士最近4場比賽全勝之外，每場比賽得分都破120分，創隊史首例。



詹姆斯說，新隊友現在開始磨合不錯，希望球隊在明星賽休兵這段時間保持氣勢。



詹姆斯說：「狀況看起來不如預期的時候，我們持續互相幫忙，我們搭機移動的時候檢討，現在最不願見到的狀況就是季中休兵日來了。」NBA明星賽系列活動16日起在洛杉磯舉行。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070214