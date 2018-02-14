HBL南山放年假先過磅 體重超標等被操

（中央社記者龍柏安台北14日電）HBL高中籃球聯賽4強勁旅南山高中，今天上午11時操兵結束後開始放年假，為避免球隊過年大吃大喝身材走樣，放假前全隊集合過磅，只要收假體重超標就等著被操。



今年HBL男子組最終4強將於3月10、11日在台北小巨蛋開打，4強組合包括南山、能仁家商、松山高中以及東山高中，由於農曆年後馬上就要迎接4強決賽，因此南山教頭許時清採取「職業」球隊規格，放假前先量體重，初三（18日）晚上9時收假得再量一次。



許時清坦言，過年球員變胖很難避免，收假過磅至少可給球員一些警惕。他強調，自己不是完全沒有彈性的教練，如果體重只超過0.5公斤以下就可免罰，但只要1人超標，全隊一起罰，至於處罰的方法是什麼，他先開玩笑說：「抓來阿魯巴。」接著才說：「沒啦，就是操體能而已。」



此外，許時清也在家長群組宣布，希望家長一起配合，他說：「我有告訴球員，魚、青菜、豆類製品可不忌口，不過甜食、澱粉都要克制，尤其每天最多只能吃3碗飯。」



許時清強調，至今他對自己的飲食仍嚴格控管，中午過後就不會再吃澱粉類食物，早上澱粉類也以地瓜、五穀雜糧飯為主。他說：「我自己都能做到，球員沒道理辦不到。」（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070214