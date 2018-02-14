湖人退役球星葛林 宣傳NBA全明星賽

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊退役球星葛林，現身洛杉磯國際機場，與球迷相見歡。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年2月14日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）美國職籃NBA全明星賽今年在洛杉磯舉行，曾入選全明星且生涯連續出賽1192場未間斷的洛杉磯湖人隊退役球星葛林，今天現身洛杉磯國際機場，與球迷和粉絲相見歡。



葛林（A.C. Green）在1985年選秀被湖人隊相中，曾與魔術強森（Magic Johnson）連手奪3座冠軍，他至今仍保有自生涯第2年到2000至2001年球季退休，連續出賽1192場未中斷的全勤紀錄，被譽為「鐵人」（Iron Man）。



雖然高掛球鞋已10多年，但是葛林上午現身洛杉磯國際機場（LAX），仍保持修長的身型，與球迷粉絲相見歡，簽名合影來者不拒。



談到即將展開的NBA全明星賽（NBA All-Star Game），葛林接受記者訪問表示，沒有支持特定的明星隊，他都支持，雙方的陣容都是好球員，勢必精采好球，準備好好享受。



馬上就是農曆新年，葛林也拜年祝福新年快樂，並說，正值洛杉磯的美好時光，球迷可好好體驗這個周末、伴隨全明星賽而舉行的各項活動。



來自中國大陸上海的球迷錢忠弢是混血兒，他接受中央社記者訪問表示，葛林防守功夫扎實且注意健康，是他效法的榜樣。



在機場工作的麥克（Mike）拿著籃球找葛林簽名，他受訪說，因開車上班，球就放在車後，得知葛林來機場，抓了球就趕來，可說是非常幸運。



身高6呎10吋比葛林高一吋的馬基斯（Markis）指出，很高興在洛杉磯機場大廳親睹退役的NBA球星，很多球員離開球場身材走樣變形，但葛林身型依舊勻稱且健康，才能代表湖人隊來這裡宣傳全明星賽。



今年NBA全明星賽將在湖人隊主場史泰博中心（Staples Center）舉行。1070214



