/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 情人節金與正俄羅斯香港巴士

南非總統朱瑪宣布辭職

>rss

雅加達亞運射箭 中華黃金三箭客摘金

發稿時間：2018/02/14 18:15

最新更新：2018/02/14 19:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018雅加達亞運射箭測試賽，中華隊14日在男子反曲弓團體金牌戰上演逆轉秀，最終以5比3擊敗地主印尼隊摘金，女團則以6比0橫掃印尼鍍銅。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年2月14日2018雅加達亞運射箭測試賽，中華隊14日在男子反曲弓團體金牌戰上演逆轉秀，最終以5比3擊敗地主印尼隊摘金，女團則以6比0橫掃印尼鍍銅。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年2月14日

（中央社記者龍柏安台北14日電）2018雅加達亞運射箭測試賽，今天下午進行男子反曲弓團體金牌戰，中華隊在1比3落後下演出逆轉秀，最終以5比3擊敗地主印尼隊摘金，女團則以6比0橫掃印尼鍍銅。

雅加達亞運射箭測試賽今天進行團體項目決賽，除反曲弓男團摘金外，由魏均珩與彭家楙聯手的混雙也順利奪金，此外複合弓混雙則是惜敗銀恨，總計單日中華隊共拿下2金、1銀、1銅。

反曲弓團體賽採積點制，每局兩名選手各自發射2支箭，總分較高者得2點，若平手雙方各得1點，先得5點的一方勝，若比賽雙方鏖戰至4比4平，兩隊就每名選手各射1箭後加總分高下，若分數還是相同，就得比兩隊最高分那支箭距離靶心的距離，距離較近者勝。

中華隊男團由里約奧運射箭國手魏均珩領軍，搭配台北世大運國手鄧宇成以及羅正偉，組成「黃金三箭客」，魏均珩開局第1箭就射出7分，對此他坦言：「風勢有點大，但我自己也沒有調整好。」所幸3人很快調整節奏和狀況，第3、4局順利拿下，以5比3逆轉摘金。

魏均珩在這次測試賽包辦男團與混雙兩金，堪稱是最大贏家，不過他強調：「這只是測試賽，不算真正大賽，加上參加隊伍數也較少，所以就算拿到兩面金牌也不用太高興，但仍是一種肯定」。

對於這次測試賽的場地狀況，多半都認為場風較強，風勢又忽大忽小臨場不易掌握，女將雷千瑩認為整體環境比想像中好的多，她說：「一開始很擔心交通問題，不過遊覽車前都有警車開道，沒傳聞中那麼可怕，食物味道也還OK」。（編輯：李亨山）1070214

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP