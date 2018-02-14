雅加達亞運射箭 中華黃金三箭客摘金

2018雅加達亞運射箭測試賽，中華隊14日在男子反曲弓團體金牌戰上演逆轉秀，最終以5比3擊敗地主印尼隊摘金，女團則以6比0橫掃印尼鍍銅。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月14日

（中央社記者龍柏安台北14日電）2018雅加達亞運射箭測試賽，今天下午進行男子反曲弓團體金牌戰，中華隊在1比3落後下演出逆轉秀，最終以5比3擊敗地主印尼隊摘金，女團則以6比0橫掃印尼鍍銅。



雅加達亞運射箭測試賽今天進行團體項目決賽，除反曲弓男團摘金外，由魏均珩與彭家楙聯手的混雙也順利奪金，此外複合弓混雙則是惜敗銀恨，總計單日中華隊共拿下2金、1銀、1銅。



反曲弓團體賽採積點制，每局兩名選手各自發射2支箭，總分較高者得2點，若平手雙方各得1點，先得5點的一方勝，若比賽雙方鏖戰至4比4平，兩隊就每名選手各射1箭後加總分高下，若分數還是相同，就得比兩隊最高分那支箭距離靶心的距離，距離較近者勝。



中華隊男團由里約奧運射箭國手魏均珩領軍，搭配台北世大運國手鄧宇成以及羅正偉，組成「黃金三箭客」，魏均珩開局第1箭就射出7分，對此他坦言：「風勢有點大，但我自己也沒有調整好。」所幸3人很快調整節奏和狀況，第3、4局順利拿下，以5比3逆轉摘金。



魏均珩在這次測試賽包辦男團與混雙兩金，堪稱是最大贏家，不過他強調：「這只是測試賽，不算真正大賽，加上參加隊伍數也較少，所以就算拿到兩面金牌也不用太高興，但仍是一種肯定」。



對於這次測試賽的場地狀況，多半都認為場風較強，風勢又忽大忽小臨場不易掌握，女將雷千瑩認為整體環境比想像中好的多，她說：「一開始很擔心交通問題，不過遊覽車前都有警車開道，沒傳聞中那麼可怕，食物味道也還OK」。（編輯：李亨山）1070214