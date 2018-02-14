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美韓裔雪板少女奪金 迷暈平昌冬奧觀眾

發稿時間：2018/02/14 18:53

最新更新：2018/02/14 19:17

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zoom in 美籍韓裔雪板小將金善在雪板女子半管項目中，以驚人成績封后奪金。（圖取自U.S. Ski & Snowboard Team推特twitter.com/usskiteam）美籍韓裔雪板小將金善在雪板女子半管項目中，以驚人成績封后奪金。（圖取自U.S. Ski & Snowboard Team推特twitter.com/usskiteam）

（中央社南韓平昌14日綜合外電報導）美籍韓裔雪板小將金善（Chloe Kim）頂著加州海灘女孩的甜美笑容和漂染金髮，勇奪平昌冬奧女子半管金牌，更深深擄獲眾多觀眾的心。

法新社報導，17歲的金善個性活潑、古靈精怪，父母都是韓國人，引發一波追隨熱潮。由於南韓在本屆冬奧，不見如退休花式滑冰選手金妍兒那般真正卓越的冰雪項目運動員，當地民眾紛紛被金善迷倒，將她視為本國選手。

金善昨天在雪板女子半管項目中，邊用耳機聽著女神卡卡的「愛情狗仔」（Paparazzi），以驚人成績封后奪金。奧運聖火熄滅後許久，她這場比賽流露出的優雅魅力，仍將長存人們心中。

洛杉磯體育公司華瑟曼（Wasserman）員工林西（Elizabeth Lindsey）向法新社表示：「運動員在自己的項目中出類拔萃的例子很多，在金善的項目中就有一個好例子，那就是懷特（Shaun White）。他們兩人比較之下非常相似。」

「總有人得成為雪板項目的門面和偶像，我覺得她就是了。」

儘管金善名聲大噪，身價也迅速成長，她還是一個典型青少女。

打入決賽後，她先是想吃冰淇淋；決賽終於結束時，她則鼓著臉頰表示：「我真的很想來些漢堡薯條，或是夏威夷披薩。」（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070214

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