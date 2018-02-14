冬奧1000公尺競速滑冰 黃郁婷名列20

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣滑冰女將黃郁婷，今天在2018平昌冬季奧運個人最強項目、1000公尺競速滑冰繳出1分16秒44，以20名做收，這也是本屆冬奧截至目前為止，台灣選手的最佳表現。



本屆平昌冬奧女子1000公尺競速滑冰共有31名選手參賽，現年28歲的荷蘭女將特摩絲（Jorien Ter Mors）以1分13秒56勇奪金牌，並改寫美國女將維帝（Chris Witty）在2002鹽湖城冬奧所寫下的1分13秒83奧運紀錄，是最風光的贏家。



黃郁婷首日在1500公尺競速滑冰發生跌倒的重大失誤，也讓她排名以墊底的28名做收，賽後她也難過地在臉書粉絲頁寫下：「今天的比賽最難過的不是摔倒，而是我覺得好對不起為我加油的大家..摔下去的瞬間我整個都傻了，爬起來溜完腦袋一片空白，不敢相信自己會在這麼重要的比賽摔倒..但我人沒事，也會好好調整自己準備好下一項。」



今天登場的1000公尺競速滑冰，是黃郁婷賽前瞄準最有機會搶進8強的項目，她在中段的單圈秒數以27.50秒在31名選手中排名第7，可惜她起步太慢的罩門沒能改善，前200公尺僅跑出18秒67，在31名選手當中排名倒數第5，成了拖垮成績的關鍵。



黃郁婷在今年冬奧共參加3個項目，除已結束的1000、1500公尺外，她還將在2月18日晚上7時56分再次登場亮相，出席本屆冬奧她的最後一項比賽、500公尺競速。（編輯：梁君棣）1070214