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陳偉殷恢復良好 開幕先發機會不大

發稿時間：2018/02/15 08:59

最新更新：2018/02/15 11:29

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（中央社記者江今葉佛州朱比特14日專電）效力於邁阿密馬林魚隊的台灣棒球投手陳偉殷傷勢復原良好，也很開心球隊願意讓他重返先發。總教練馬丁利表示，會讓陳偉殷恢復到最佳狀態，但不認為他能在開幕時先發。

美國職棒大聯盟新賽季即將展開，馬林魚隊選定今天作為投捕手熱身日。去年因為左手肘受傷僅出賽9場的陳偉殷也跟著球隊投捕手一塊熱身。

陳偉殷熱身後接受訪問時表示，目前都照著球隊的行程表復健，感覺狀況還不錯。

對於球團總裁希爾（Michael Hill）日前表示，若準備好，將會他列入馬林魚今年先發輪值名單，陳偉殷說，先發是他自己跟球隊提的，很開心球隊願意讓他先發。

他說，回美國複診時，醫生問他想先發還是中繼，他強烈表達希望先發的想法，主要是因為他對中繼不熟悉，休息時間較短，身體負擔較大。

馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）則表示，陳偉殷仍在復健中，球隊會依循醫療行程持續為他復健，球隊希望他能完全恢復健康，回到過去第一的身手，但他也說，不要期望他能在開幕賽前準備好，他仍需要些時間。

談及新老闆基特（Derek Jeter），陳偉殷說，基特是美聯東區洋基的傑出選手，過去有幸能在球場對決，現在他又成了球團高層，感覺很不可思議，很特別。但他不認為球團大幅改組是個大問題，球團教練、防務員、工作人員沒有太大改變，選手變動雖然多，但球隊每年都有新球員，並不奇怪，適應上不會有太大問題。

訪問最後，陳偉殷也對花蓮強震受災者表達問候，希望花蓮鄉親可以振作，重新打造新家園，他也祝大家新年快樂，希望大家健健康康，有個順利的一年。1070215

效力於邁阿密馬林魚隊的台灣棒球投手陳偉殷傷勢復原良好，也很開心球隊願意讓他重返先發。他也祝大家新年快樂，希望大家健健康康，有順利的一年。中央社記者江今葉佛州朱比特攝　107年2月15日效力於邁阿密馬林魚隊的台灣棒球投手陳偉殷傷勢復原良好，也很開心球隊願意讓他重返先發。他也祝大家新年快樂，希望大家健健康康，有順利的一年。中央社記者江今葉佛州朱比特攝　107年2月15日
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