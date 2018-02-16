騎車橫跨歐亞替兒加油 瑞士夫婦終抵平昌

瑞士一對夫妻花一年時間，騎單車橫越1萬7000公里後，在本週抵達南韓平昌，為參加冬季奧運的兒子加油。（圖取自胡威勒臉書 www.facebook.com）

（中央社南韓平昌15日綜合外電報導）瑞士一對夫妻花一年時間，騎單車騎了1萬7000公里後，終於在本週抵達南韓平昌，一睹兒子在冬季奧運比賽的風采。



自由式滑雪選手蓋瑟（Mischa Gasser）的父親和繼母去年2月從蘇黎世以西70公里的俄爾頓（Olten）啟程，穿越20個國家後，13日抵達平昌。



55歲的胡威勒（Guido Huwiler）告訴路透電視：「能來到這裡，看見我的兒子等著我們，我們深受感動，無法言喻。」



胡威勒和57歲妻子魯特曼（Rita Ruttimann）說，每天騎單車其實非常辛苦。



最困難挑戰是在帕米爾公路的旅程，帕米爾公路橫跨中亞多國，最高處超過海拔4000公尺。



胡威勒說：「我們精疲力竭，我們達成目標了，得花兩到三週的時間恢復體力。」



胡威勒說，他和太太抵達中國大陸邊境時，因為他留著茂密長鬍子而無法獲得簽證。胡威勒拒絕刮掉鬍子，但希望能在這段旅程結束後重新挑戰橫越中國。



胡威勒表示，他26歲的兒子在4、5歲大時，就夢想在冬季奧運比賽。



胡威勒說：「我想，最重要的是他實現了夢想，我只希望能在這一刻陪伴他。」



替蓋瑟打氣之後，胡威勒和魯特曼將繼續騎車穿越南韓，接著飛往日本，再回到瑞士申請入境中國、俄羅斯和蒙古的簽證，繼續他們的旅程。



胡威勒笑著說：「我們簡直是瘋了！」（譯者：周莉芳/核稿：劉淑琴）1070216