杜哈女網賽 詹皓晴女雙16強出局

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網球女將詹皓晴，今天和中國搭檔楊釗煊在杜哈女網賽女雙次輪，先盛後衰，以1比2不敵烏克蘭班達蓮柯與塞爾維亞女將克魯尼奇的跨國聯軍，止步16強。



總獎金317.3萬美元（約新台幣9363萬）的杜哈女網賽，詹皓晴與楊釗煊名列女雙大會第7種子，兩人首輪歷經3盤苦戰才有驚無險脫困，沒想到第2輪面對非種子的烏克蘭女將班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與塞爾維亞的克魯尼奇（Aleksandra Krunic）卻討不到便宜。



「詹楊配」首盤前6局和對手互保發球局，打成3比3平，接下來兩人先保後破，取得5比3領先，第9局兩人再次成功保發，以6比3先馳得點。



次盤前半段「詹楊配」維持火燙表現，第3局再次成功破發後，一度取得3比1領先，可惜好景不長，接下來連續3次發球局都被對手攻破，以4比6棄守，盤數也戰成1比1平。



決勝盤超級搶10戰況呈現拉鋸，「詹楊配」和對手鏖戰至6比6平後，狀況突然崩盤，被對手連拿4分，以6比10丟掉晉級門票。



詹皓晴在杜哈女網賽次輪出局後，也宣告台將全部出局，除謝淑薇與彭帥的「海峽組合」首輪爆冷輸球外，現任雙打世界球后詹詠然與赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）的大會第2種子，也在女雙16強以1比6、3比6輸給日本組合加藤未唯與二宮真琴。（編輯：梁君棣）1070216