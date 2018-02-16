冬奧花式滑冰 羽生結弦完美表現暫居第一[影]

日本滑冰王子羽生結弦16日在平昌冬奧花式滑冰短曲項目中，以完美的表現拿下111.68分排名暫居第一。（共同社提供）

（中央社南韓江陵市16日綜合外電報導）日本滑冰王子羽生結弦今天在平昌冬奧花式滑冰短曲項目中，以完美的表現拿下111.68分排名暫居第一，朝冬奧金牌衛冕之路往前邁進一大步。



法新社報導，羽生結弦（Yuzuru Hanyu）去年11月因右腳踝受傷而缺陣3個月，他今天在男子花式滑冰短曲項目的表演沒受到傷勢影響，以111.68分暫居第一，以近4分差距領先第2名。



拿過6次歐洲錦標賽冠軍的西班牙滑冰好手費南德茲（Javier Fernandez），今天在短曲項目拿下107.58分暫居第2名，明天將在江陵冰上運動場（Gangneung Ice Arena）進行的長曲項目和其他好手一起挑戰羽生結弦的領先地位。



羽生結弦的勁敵美國選手陳巍（Nathan Chen）表現不佳，他今天在短曲表演出現2次重大失誤，僅拿下82.27分，在男子花式滑冰的30名選手中暫排第17名。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1070216





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